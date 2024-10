Addio Inzaghi? Marotta pesca dalla Premier | Pronto il campione d’Europa in panchina

Si pensa già al dopo Inzaghi. Ora Marotta pensa al futuro e pesca in Premier: per l’Inter è pronto il campione d’Europa.

L’Inter ha iniziato la stagione 2024-2025 con ambizioni chiare e dichiarate: tornare a vincere il Campionato di Serie A e avanzare il più possibile in Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato nuove motivazioni per primeggiare sia in Italia che in Europa. La rosa è stata ulteriormente rinforzata durante il mercato estivo, con l’obiettivo di garantire profondità e qualità in ogni reparto. Ma le sfide sono tante e il margine di errore in una stagione così lunga e competitiva è minimo.

Tuttavia, la dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta, non può fare a meno di guardare anche al futuro. Nel caso in cui gli obiettivi non venissero raggiunti o Inzaghi decidesse di lasciare la panchina a fine stagione, il club starebbe già pensando a un sostituto di alto profilo. Pare infatti che Marotta abbia gli occhi puntati sulla Premier League, dove un tecnico campione l’Europa potrebbe fare al caso dell’Inter. Ecco di chi stiamo parlando.

Chi potrebbe essere il dopo-Inzaghi

Le voci su un possibile addio di Simone Inzaghi si fanno sempre più insistenti. Nonostante l’ottimo lavoro svolto finora, l’allenatore nerazzurro potrebbe cedere alle sirene inglesi, soprattutto dopo i recenti fallimenti del Manchester United.

Il club inglese, che sta attraversando una fase di ricostruzione senza risultati concreti, potrebbe infatti decidere di puntare su Inzaghi per risollevare le proprie sorti, magari con una chiamata a stagione in corso. In questo scenario, l’Inter non si farebbe trovare impreparata: Marotta avrebbe già pronto un piano B, e il nome che circola negli ambienti nerazzurri è quello di Jurgen Klopp, ex campione d’Europa con il Liverpool.

Idea Klopp per la panchina dell’Inter

Gli scarsi risultati ottenuti da Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United hanno fatto crescere il malumore in Inghilterra, solleticando l’idea di un cambio in corsa sulla panchina. Inzaghi sarebbe perfetto per le esigenze dei Red Devils, soprattutto dopo aver fatto così bene con l’Inter.

Ecco quindi che potrebbe aprirsi un’occasione anche per i nerazzurri. Puntando su Klopp, infatti, Marotta potrebbe puntare su un allenatore che ha fatto dell’Europa il suo terreno di scontro ideale. Un passo in avanti per le ambizioni Champions dell’Inter.