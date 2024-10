Inter, stagione finita: ginocchio distrutto | Lo comprano anche da infortunato

Brutte notizie per il calciatore nerazzurro. L’infortunio è più grave del previsto, è arrivata la notizia ufficiale: stagione finita

L’Inter di Simone Inzaghi non sta propriamente vivendo un buon periodo. L’aria che tira non è la stessa dello scorso anno dove si denotava una società ed un gruppo così coesi ed uniti tanto da conquistare lo Scudetto e la Supercoppa Italiana, ma è decisamente più pesante, complici le situazioni in cui è momentaneamente immersa.

In primis, la partenza in campionato non ha nulla a che vedere con la scorsa stagione. Lì, già dagli inizi, si era ampiamente capito che i nerazzurri fossero i primi candidati alla vittoria finale, ma nell’annata 2024/2025, sia per la mancata costanza sia perchè le avversarie si sono rafforzate, non può più essere in grado di dominare.

A ciò è correlata la mancanza del proprio leader e del proprio capitano, Lautaro Martinez, che si è sbloccato con una doppietta contro l’Udinese e ha marcato il tabellino nel match di Champions League contro la Stella Rossa, ma che fino a quei momenti non segnava addirittura da maggio.

Va aggiunta e non tralasciata l’inchiesta della Procura di Milano che non genera un ambiente sereno intorno alla squadra e dalle cui indagini l’Inter dovrà dimostrare la sua innocenza e difendere la propria immagine, attualmente in discussione per l’enorme scoppio della vicenda.

Notizie peggiori

A peggiorare la situazione arriva un grave infortunio di un attaccante, con tempi di attesa lunghissimi. La vittima è Martin Satriano, punta centrale 23enne di origine dell’Uruguay in prestito al Lens, che ha riportato un serio problema al ginocchio nel corso dell’ultima gara disputata in Ligue 1 contro il Nizza.

Dalle indiscrezioni che vengono rivelate dalla Francia, il calciatore dovrebbe restare a lungo al di fuori del rettangolo verde di gioco. Se l’ipotesi venisse confermata dagli esami strumentali, la sua stagione potrà ufficialmente dichiararsi terminata.

Mercato nerazzurro

Il club di proprietà di Oaktree, il fondo statunitense che ne ha conseguito le redini a partire da maggio 2024, non dovrebbe preoccuparsi più di tanto dato che la trattativa con la quale è stato ceduto prevede l’obbligo di riscatto al termine del prestito annuale.

Le condizioni che farebbero scattare l’acquisto non riguardano i risultati del calciatore ma della salvezza della squadra in campionato. Nel caso in cui resti anche l’anno prossimo nella massima serie francese il club dovrebbe pagare 5 milioni di euro previsti dall’accordo; una notizia tutt’altro che positiva dato che la stagione è recentemente iniziata e Satriano ha collezionato solamente 37 minuti in 4 presenze complessive.