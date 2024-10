Infortunio pesantissimo: crociato rotto e stagione finita | Il verdetto dei medici della Juve

Purtroppo l’infortunio sembra più grave del previsto: l’esito degli esami potrebbe essere una vera doccia gelata. Il difensore rischia di finire la stagione.

Il baluardo della difesa della Juventus, senza se e senza ma è con ogni certezza Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, rappresenta il giocatore ideale per il modulo di gioco del tecnico Thiago Motta. Quando durante la scorsa estate si parlava di calciomercato, ecco perché non vi era una spasmodica ricerca di un centrale difensivo.

Si parlava di un eventuale interesse per l’ex pupillo, ai tempi del Bologna, Riccardo Calafiori. Quest’ultimo, grande difensore, giovane e perfetto negli inserimenti in area di rigore, ha deciso di sposare il progetto Arsenal in Premier League.

Nonostante le voci di mercato passate, sembra proprio che il calciatore non sia mai stato vicino a vestire i colori bianconeri per un motivo ben preciso: Bremer. L’ex del Torino, infatti, sembra avere tutte le carte giuste per essere impiegato come Cala ai tempi dei rossoblù.

L’impronta alla retroguardia data da Motta è stata chiara e decisiva: basta con il modulo a 3 in difesa. La difesa a 4, così come viene intesa da lui, ha più senso di esistere soprattutto dinanzi a terzini di spinta come Savona, Danilo e lo stesso Cambiaso.

Una squadra vincente

Per avere grande spinta sulle fasce, occorre una coppia di centrali con grande esperienza e voglia di emergere senza lasciare nulla alle spalle. I risultati in campionato e in Champions stanno dando le risposte che tutti si aspettavano.

Ritrovarsi nei piani alti delle due classifiche non è solo merito dei vari Vlahovic, Conceicao e Koopmeiners, anzi. Avere la porta inviolata più volte, è sinonimo di un grandissimo lavoro difensivo che però, a quanto pare, sembra essere destinato ad una rivisitazione piuttosto veloce.

Bremer, legamento crociato a rischio? L’esito degli esami

La grande vittoria della Juventus contro il Lipsia, al Red Bull Arena, è stata ‘sporcata’ da un brutto infortunio. Purtroppo, Gleison Bremer ne ha fatto le spese. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si teme che possa essersi anche lesionato il crociato.

Siamo tutti in trepidante attesa di scoprire l’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrale brasiliano presso il J Medical. Nel frattempo, va segnalata anche la possibile assenza nel prossimo match di Nico Gonzalez, anch’egli uscito malconcio dopo la vittoria in Germania. Insomma, 6 punti in classifica in Champions ma tanta amarezza.