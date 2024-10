Firmo a zero altrove: l’Inter lo perde nel 2025 | Il difensore ha già deciso

Purtroppo la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato è diventata realtà. Inzaghi fa i conti con la Dirigenza: guai in vista.

Il presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha dato un’impronta davvero importante alla squadra negli ultimi anni. L’identità della rosa sembrava essersi smarrita al termine della gestione dirigenziale dell’amatissimo Massimo Moratti.

Dopo alcune gestioni non propriamente felici, ora sembra che sia tornato il sereno con gli Oaktree. Proprio questi si son sentiti nella posizione di elevare Marotta da dirigente a presidente a tutti gli effetti. Questo suo ruolo, oltre a dargli lustro, gli sta offrendo la possibilità di vedere il calcio da altre prospettive.

Nonostante i suoi nuovi impegni rispetto al passato, sicuramente starà continuando a lavorare fianco a fianco con i fedelissimi Ausilio e Baccin. Il mercato condotto con loro negli ultimi anni è stato eccezionale, degno di nota.

Lo scorso anno, infatti, Simone Inzaghi è riuscito a portare alla vittoria dello Scudetto la squadra che sembrava una macchina perfetta. Una rosa in grado di spodestare la concorrenza senza cascare in passi falsi, così come han fatto le avversarie.

Una squadra di campioni

Proprio il tecnico piacentino, fresco di rinnovo di contratto, può ritenersi estremamente soddisfatto degli ultimi anni alla guida dei nerazzurri. Non è da tutti ritrovarsi in squadra grandi campioni come Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Yann Sommer, giusto per nominarne alcuni.

Come al solito, però, la società interista, ha cercato di optare anche in quest’ultima sessione di calciomercato, più su un’ottica legata ai parametri zero. Zielinski e Taremi docet ma, non solo. Infatti anche il voler investire freschi quattrini per rinvigorire i pali con Josep Martinez, non è mancato.

L’Inter lo perde nel 2025: Tah verso il Barça

Ora però sembra che l’Inter debba fare i conti con un futuro non così roseo come ci si aspettava. Come ben sappiamo, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Pertanto, l’obiettivo societario è quello di acquisire cartellini di talenti tali da rinvigorire la retroguardia.

Un sogno su tutti sembra svanire per i nerazzurri. Stando a quanto riportato da fichajes.net, il forte difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, con contratto in scadenza nel 2025, sembrerebbe essere entrato nel mirino del Barcellona. A questo punto, Marotta & company, dovranno virare le attenzioni su altri talenti o cercare qualche espediente per bruciare la concorrenza dei blaugrana.