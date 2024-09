La sconfitta è colpa sua: Vieri ridicolizza l’allenatore | Attacco durissimo

Bobo Vieri attacca l’allenatore, il momento complicato della squadra è da additare solo a lui, incapace di valorizzare la sua punta di diamante

Bobo Vieri non ha mai avuto peli sulla lingua. Lo ha dimostrato nella sua carriera da calciatore, arrivando spesso allo scontro con i propri allenatori pur di far rispettare le proprie idee, e continua a farlo adesso nelle vesti di opinionista nel format da lui creato, la Bobo TV, in compagnia degli amici ed ex colleghi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Nelle ultime ore è stato intervistato a Dazn e ha detto la sua su alcuni bomber del campionato di A. In questo momento nessuno sta convincendo, con gli attacchi che devono ancora carburare, se non quello del Milan che sta facendo bene grazie alla presenza di molti marcatori diversi.

Il capocannoniere verrà fuori sulla lunga distanza, nel corso di una stagione che potrebbe essere condizionata dalla nuova formula studiata per le competizioni europee, alle quali prendono parte ben otto compagini italiane.

Per questo motivo alcuni titolari inamovibili potrebbero vedere con maggiore frequenza la panchina, per poter rifiatare dato il calendario più denso di impegni e il rischio di perdere troppo energie fisiche e mentali.

Vieri non ha dubbi, se Vlahovic non segna è colpa di Thiago Motta

Vieri ha espresso delle critiche nei confronti di Dusan Vlahovic, analizzando il periodo no della punta serba: “Quando io la palla non la prendevo mai, andavo a cercarla. Poi se vanno sempre e solo incontro è dura con il difensore che cerca sempre di anticiparti“.

Ma il responsabile, a suo avviso, è mister Thiago Motta: “Ha sbagliato a sostituirlo alla fine del primo tempo contro il Napoli. Quando arrivi sugli esterni la devi mettere subito. Prima servi la punta e meglio è per lui. Quando io ero alla Juve c’era Di Livio che rientrava e poi tornava indietro e poi quando crossava ero già dentro la porta“.

Vieri teme che Vlahovic possa disunirsi, Motta deve insistere

Un consiglio tattico per il reparto offensivo dei bianconeri che dispone di molta classe ma che fa fatica ad entrare con frequenza in area di rigore.

Vieri ha paura che la sostituzione di Vlahovic contro il Napoli possa avere demoralizzato il giocatore. La bocciatura è stata inevitabile dati i pochi palloni toccati ma serve dare lui fiducia prima di tutto.