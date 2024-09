Osimhen torna in Serie A: lo chiama Inzaghi | Prendi il posto del capitano

Il bomber nigeriano è pronto per il rientro anticipato in Italia: ecco la mossa di Beppe Marotta. Il mister fa un sacrificio pazzesco.

Il grande assente di questo campionato di Serie A è sicuramente il bomber nigeriano Victor Osimhen. Quest’ultimo, dopo alcune annate importanti al Napoli di Aurelio De Laurentiis, si è trasferito in Turchia al Galatasaray.

La sua storia d’amore con i partenopei si può ritenere definitivamente chiusa. Infatti, non è un mistero che i rapporti con la squadra non sono più idilliaci. Victor aveva richiesto la cessione e sperava di poter approdare in Premier League o in Ligue 1.

La possibilità di andare in Turchia, con la formula del prestito, ha fatto sì che accettasse di buon grado per evitare di restare ai margini della squadra. Il Galatasaray è sicuramente un’ottima vetrina per l’Europa e non è da escludere che squadre come Chelsea, Arsenal e lo stesso Paris Saint-Germain potrebbero interessarsi nuovamente a prelevarlo durante la prossima sessione estiva.

A tal proposito, nelle scorse ore si era parlato anche di un interesse da parte di Cristiano Giuntoli della Juventus per un post Dušan Vlahović. Ovviamente, però, ciò sembra essere più un sogno che una reale trattativa da poter accordare.

Juve e Inter all’assalto

In realtà però sembra che in Italia ci sarebbe una squadra su tutte che vorrebbe fare sul serio per prelevarlo. Stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino dei nerazzurri non ha mai nascosto di essere un estimatore di Osimhen.

Ovviamente, però, la società come ben sappiamo, lavora sempre in maniera meticolosa affinché non vengano effettuate spese pazze. Il presidente Marotta è noto per mettere a segno diversi colpi a parametro zero e quindi, quando si tratta di investire in maniera così importante, devono aprirsi le porte anche di una cessione importante.

Osimhen torna in Serie A? Inzaghi pronto ad accoglierlo

È inutile girarci intorno, per portare Victor in nerazzurro bisogna sacrificare un pezzo da 90. C’è chi ha ipotizzato che possa essere giunta la fine di Marcus Thuram alla Pinetina ma in realtà non sembrerebbe essere lui il prescelto per questo sacrificio.

Purtroppo, se si vogliono ottenere risultati immediati e soprattutto soldi cash in enorme quantità bisogna privarsi proprio del bomber numero uno ovvero Lautaro Martínez. Chiaramente, però, ci teniamo ad evidenziare come queste siano solo delle ipotesi perché di qui a voler imbastire trattative così importanti, tra settembre e ottobre, ce ne passa davvero.