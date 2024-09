Agente in sede, è addio Milan: a gennaio offerta da 40 milioni | Fonseca perde un titolare

Il Milan si prepara a lasciar partire un giocatore chiave del centrocampo a gennaio, un’offerta congrua può consentire un immediato ricambio per Fonseca

La parentesi di Paulo Fonseca alla guida del Milan sembrava al capolinea e invece la vittoria nel derby ha rivalutato il tecnico portoghese che può continuare a lavorare, con la totale fiducia della dirigenza, e con una squadra che inizia a carburare dopo un periodo complicato. Miglior attacco del campionato con ben nove marcatori diversi, tanti cambi e nessun titolare inamovibile. La ricetta del mister è quella di far sentire tutti utili.

In una stagione che sarà densa di impegni ravvicinati, il contributo di tutti i giocatori a disposizione sarà fondamentale per lottare per i vertici in Italia e per accedere alla fase successiva di Champions League, con il cammino già in salita dopo la sconfitta al debutto contro il Liverpool.

Le potenzialità dell’organico sono rilevanti e se la linea difensiva riuscirà a migliorare, i margini per una costante crescita ci sono eccome. Ne è consapevole Fonseca che si è sempre detto fiducioso, anche quando la sua panchina era in bilico.

La classe di alcuni interpreti potrebbe fare la differenza ma ciò che il tecnico vuole trasmettere è che i risultati arriveranno solo con la coesione all’interno dello spogliatoio e con lo spirito di sacrificio da mettere in campo e in ogni fase della partita.

Una cessione pesante è prevista per il Milan a gennaio

Intanto a gennaio potrebbe esserci una cessione importante in casa Milan, quella di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerina, attualmente infortunato, non è in cima alle gerarchie di Fonseca, nonostante l’indiscusso talento con i piedi e una visione del gioco di alto livello.

Un’offerta vicina ai 40 milioni consentirebbe alla dirigenza rossonera di poter sostituire subito il partente, con un profilo di prospettiva, under 30, che possa garantire una potenziale plusvalenza futura.

Dove può andare a giocare Bennacer, può ritrovare il suo ex allenatore

In questo momento la destinazione più probabile per il futuro di Bennacer è il campionato saudita e l’Al Nassr, allenato da Pioli che lo ha valorizzato nei suoi cinque anni alla guida del Milan.

Proprio il tecnico emiliano lo avrebbe messo in testa alla lista dei desideri e non è da escludere che la firma sia arrivata solo di fronte alla garanzia di acquisti indicati da lui, compreso quello del forte regista.