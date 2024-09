Chi si rivede, Pjanic ritorna in Serie A: i tifosi non ci credono | Colpo a zero

Pjanic può tornare in Italia, il centrocampista è in cerca di una nuova squadra e in A un club può avere assoluto bisogno della sua classe

Miralem Pjanic è stato uno dei centrocampisti più talentuosi della Serie A lo scorso decennio. La sua visione di gioco, la precisione su calcio piazzato e le sue conclusioni dalla distanza hanno fatto la fortuna della Roma e della Juventus, con un posto da titolare meritato e assicurato in mediana.

Una classe non comune per un giocatore che ha ancora molto da dare al mondo del calcio. Il bosniaco ha compiuto 35 anni ad aprile. Nelle ultime due stagioni ha giocato negli Emirati Arabi con lo Sharjah fino alla scadenza del contratto l’estate scorsa.

Dopo aver lasciato la Juventus ha prima vestito la maglia del Barcellona per un anno. I blaugrana poi l’hanno girato in prestito al Besiktas in Turchia, prima di trasferirsi lontano dall’Europa dove ha raccolto 61 partite.

Ora è uno svincolato di lusso e ancora alla ricerca di un’offerta stimolante per proseguire la sua carriera, certo di poter contribuire ancora con il suo talento a migliorare la manovra in mezzo al campo e a fornire assist preziosi.

Pjanic può tornare in Italia, un club ha bisogno del suo talento in mezzo al campo

Potrebbe fare molto comodo al Genoa, dato l’infortunio alla caviglia destra subito da Ruslan Malinovvkyi che costringerà l’ucraino a un lungo stop, con il rientro non prima di inizio 2025. Il Grifone è reduce da una pesante sconfitta nella sfida salvezza di Venezia, un passo indietro anche a livello di gioco, con poche occasioni create.

La reazione è richiesta sin da questo fine settimana dove a Marassi farà visita la Juventus. Contro le Big Alberto Gilardino mette in campo sempre i dovuti accorgimenti, come testimoniano i pari strappati contro l’Inter e la Roma.

Un Genoa ridimensionato dalle cessioni e dagli infortuni

Il Genoa ha perso i propri terminali offensivi. Mateo Retegui e Albert Gudmundsson sono stati ceduti e al loro posto è arrivato Pinamonti. L’attacco sembra un po’ sterile anche se Gilardino sta dimostrando di saper correre ai ripari.

La dirigenza potrebbe aiutarlo, ingaggiando Pjanic per migliorare il fraseggio e la costruzione in mezzo al campo, dato un altro infortunio, quello di Miretti. Gli appassionati di calcio sarebbero felici di accogliere di nuovo in Italia un giocatore che ha regalato sprazzi di talento puro.