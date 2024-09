Me ne vado anche io: De Rossi porta via il pupillo da Roma | Accettata l’offerta in Liga

L’esonero di Daniele De Rossi può avere delle ripercussioni anche all’interno dello spogliatoio della Roma, può lasciare i giallorossi un suo pupillo

Ha lasciato tutti stupiti l’esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Roma. Dopo il rinnovo di tre anni, la proprietà dei Friedkin ha deciso di cacciarlo. Ha pagato il pessimo inizio di campionato, con tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro partite e due sole reti messe a segno. Un addio che non è stato accolto bene dai tifosi che hanno fortemente criticato la scelta della società.

Il sostituto designato è Ivan Juric. Il croato aveva guidato il Torino la passata stagione, salvo poi rescindere il contratto per volere di Urbano Cairo. Con i granata ha sfiorato il pass europeo dopo un ottimo girone di ritorno.

I Friedkin vogliono risultati immediati dopo l’investimento di oltre 100 milioni effettuato nella campagna acquisti estiva, con le trattative concluse per mano del nuovo direttore sportivo Ghisolfi. De Rossi ha avuto pochissimo tempo per integrare i nuovi arrivati, molti dei quali sono approdati a Trigoria a campionato già cominciato.

L’equilibrio all’interno dello spogliatoio dovrà mantenersi per non rischiare possibili mal di pancia e dissidi. Juric è un mister con delle idee di calcio precise e che ha saputo tenere le redini nelle sue precedenti esperienze ma Roma è una piazza esigente.

Con De Rossi potrebbe lasciare la Roma un altro idolo dei tifosi

Ha deciso di restare alla Roma Paulo Dybala, convinto anche da De Rossi nel rifiutare la ricca proposta economica proveniente dall’Arabia. Non è affatto scontato che il matrimonio tra l’argentino e i giallorossi possa continuare a lungo. Molto dipenderà dal feeling che si creerà con il nuovo allenatore.

La Joya ha ritrovato la convocazione in Nazionale e sta vivendo un momento di estrema serenità ma potrebbe tornare a bussare alla sua porta l’Atletico Madrid e, in quel caso, la sua risposta potrebbe essere affermativa.

Dybala e il possibile ritorno di fiamma di un club della Liga spagnola

I Colchoneros avevano già corteggiato quest’estate Dybala ma sono stati costretti a non affondare a causa di questioni inerenti il bilancio. Un nuovo assalto potrebbe verificarsi al termine di questa stagione.

Questo perché è probabile l’addio di Antoine Griezmann, propenso a concludere la carriera in MLS e per la dirigenza un profilo come Dybala sarebbe ideale come sostituto del francese.