Sergio Ramos, tutto fatto: arriva per vincere il Campionato | Colpo pazzesco a stagione in corso

Era uno degli svincolati di lusso e ora Sergio Ramos ha trovato la sua nuova squadra, firma per vincere il campionato, è il rinforzo in difesa che mancava

Il mercato è finito da qualche settimana ma tante squadre stanno facendo ricorso agli svincolati per ultimare i ritocchi mancanti del proprio organico. Così ha fatto la Roma che ha messo sotto contratto due centrali d’esperienza internazionale come Mario Hermoso e Hummels, entrambi reduci da una stagione da protagonisti in Champions League, rispettivamente con la maglia dell’Atletico Madrid e del Borussia Dortmund, e pedine molto utili per la retroguardia di Daniele De Rossi.

L’Inter ha, invece, giocato d’anticipo, ingaggiando dal 1 luglio la punta iraniana Taremi e il centrocampista polacco Zielinski. Innesti importanti ai fini del turnover per mister Inzaghi e che non avevano rinnovato con le reciproche squadre.

Anche all’estero abbiamo assistito a trasferimenti di giocatori di alto livello a parametro zero, avvenuti dopo non aver trovato un accordo con i club di appartenenza, come nel caso di Kylian Mbappé che si è accasato al Real Madrid, una volta svincolatosi dal Paris Saint-Germain.

I Blancos, ancora guidati da Carlo Ancelotti, restano i favoriti sia per la vittoria della Liga che della Champions League e proveranno a conquistare uno storico bis, anche sfruttando le giocate di un fuoriclasse come il centravanti francese.

Sergio Ramos ha deciso, dopo un’estate da svincolato ecco la sua nuova squadra

Per tanti anni è stato il perno della difesa del Real Madrid e della Nazionale spagnola Sergio Ramos, capace di vincere ogni trofeo possibile. L’ultima stagione ha militato tra le fila del Siviglia per poi rescindere il contratto in data 30 giugno.

Adesso la sua carriera potrebbe continuare nella Major League Soccer dove si troverebbe ad affrontare di nuovo d’avversario Lionel Messi. La proposta è pervenuta da parte del San Diego FC e lui sembrava propenso ad accettare, anche di fronte a un ingaggio cospicuo.

Sergio Ramos è pronto per mettersi in gioco negli Stati Uniti, finirà lì la carriera

La notizia è riportata dal Mundo Deportivo che aveva anche ipotizzato altre destinazioni per l’esperto centrale iberico, dal Brasile al Messico.

Il campionato americano soddisferebbe le esigenze sportive ed economiche del giocatore che si sarebbe convinto ad accettare questa sfida, l’ultima di una carriera da campione, con un carisma unico che lo ha reso leader dello spogliatoio.