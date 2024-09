Inter, regalo dalla Bundes: ecco il nuovo Thuram | Ok del club, “Dobbiamo venderlo”

L’Inter ha messo nel mirino un altro talento della Bundesliga, Marotta sta per scovare il nuovo Thuram, il suo attuale club apre alla cessione

Anche se il mercato è terminato da qualche settimana, lo studio di possibili rinforzi non si interrompe mai, con la finestra di riparazione di gennaio che è più vicina di quanto si pensi e con le dirigenze che vogliono muoversi in anticipo per ultimare i ritocchi che non sono avvenuti durante i mesi estivi. Il rendimento autunnale fornirà delle indicazioni utili per capire in quale zona del campo intervenire, con eventuali infortuni che comporterebberanno l’esigenza di correre ai ripari con dei nuovi interpreti.

L’impegnativo girone di Champions League sarà ormai volto alla sua conclusione, con l’ultima delle otto partite da disputare che è in programma il 27 gennaio, e chi accederà alla fase ad eliminazione diretta primaverile potrebbe avere bisogno di apportare delle modifiche alla propria rosa.

L’Inter si è mossa nella direzione di un organico più ampio e con valide alternative ai titolari, tutti confermati rispetto a quelli che hanno vinto con merito l’ultimo Scudetto. Mister Simone Inzaghi si è detto molto soddisfatto dei nuovi arrivi che sapranno dire la loro in una stagione lunga e impegnativa.

Ma l’Inter guarda al futuro e lo ha dimostrato in questa campagna acquisti estiva, con l’ingaggio di Josep Martinez e Tomas Palacios, che insieme a quelli avvenuti a gennaio di Buchanan e Bisseck rappresentano i primi tasselli dell’Inter che verrà.

Marotta monitora una giovane punta che gioca in Bundesliga

In attacco la prossima estate ritornerà Valentin Carboni dal prestito al Marsiglia mentre dovrebbero lasciare Appiano Gentile l’argentino Joaquin Correa e l’austriaco Marko Arnautovic, con entrambi che non sono stati piazzati in uscita a cifre congrue e con la decisione finale di restare un altro anno in nerazzurro.

Servirà dal punto di vista numerico un nuovo centravanti di prospettiva e piace molto Moussa Sylla, su cui si prospetta un altro derby con la Juventus. Francese naturalizzato maliano, il classe 2004 milita nello Shalke 04. L’Inter tornerebbe a scommettere su un talento della Bundesliga dopo aver ingaggiato e valorizzato Marcus Thuram.

La Juventus e l’Inter si sono già mossi per il centravanti

Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco BILD, gli osservatori dei due top club italiani erano presenti sulle tribune dello stadio di Gelsenkirchen per monitorarlo da vicino in occasione della sconfitta casalinga dello Schalke per 1-3 contro il Colonia.

La società tedesca ha aperto alla cessione della propria giovane punta di fronte a una proposta congrua e nei prossimi mesi la trattativa potrebbe imbastire e giungere a una fumata bianca.