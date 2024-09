Milan, nuovo dramma: rinnovo annullato dalla società | Ibra volta le spalle al veterano

Ancora indecisione sul futuro. Un rinnovo atteso in casa Milan è stato annullato: cosa vuole fare la società.

La nuova stagione di Serie A è ufficialmente entrata nel vivo, con le prime giornate già archiviate e alcune sorprese che stanno iniziando a prendere forma. Tra le squadre più attese c’è il Milan, che si è presentato ai nastri di partenza con grandi aspettative, forte di una campagna acquisti ambiziosa e un progetto tecnico che prometteva spettacolo e risultati.

Tuttavia, almeno per ora, i rossoneri sembrano aver tradito le attese, con una serie di prestazioni opache che hanno deluso tifosi e addetti ai lavori. I punti persi in partite cruciali e una manovra di gioco spesso priva di incisività stanno sollevando interrogativi sul reale potenziale della squadra.

A rendere ancora più complicato il momento del Milan, oltre ai risultati deludenti sul campo, si aggiunge un nuovo dramma interno alla società. Un rinnovo di contratto atteso da settimane potrebbe essere saltato. Questo stop imprevisto ha sollevato dubbi sul futuro di un importante giocatore, aprendo numerose alternative.

Il mancato rinnovo

Uno dei temi principali di discussione in casa Milan durante l’estate è stato il bisogno di rinforzare la difesa, con un’attenzione particolare al ruolo di terzino destro. La dirigenza ha deciso di puntare su Emerson Royal, che è stato acquistato per garantire maggiore solidità e qualità sulla fascia destra.

Il suo arrivo ha inevitabilmente messo pressione a Davide Calabria, capitano rossonero, che si trova ora nella posizione di dover lottare per mantenere il suo posto da titolare. Abituato a lavorare duramente e a guadagnarsi ogni riconoscimento, Calabria ha già dimostrato in passato di essere all’altezza di sfide simili, fin dai tempi del settore giovanile. Tuttavia, questa competizione interna potrebbe avere ripercussioni anche sul possibile rinnovo di contratto del terzino.

Problemi con Calabria?

Il contratto di Davide Calabria scadrà il prossimo 30 giugno, e al momento la trattativa per il rinnovo sembra essere in una fase di stallo. Nonostante il capitano del Milan sia in attesa di confrontarsi con la società, non ha avanzato richieste specifiche.

Dalla dirigenza, invece, non sono arrivati segnali chiari né in senso positivo né negativo, lasciando la situazione in sospeso. L’incertezza che regna attorno al suo futuro preoccupa molti, soprattutto considerando il valore simbolico di Calabria, cresciuto nel settore giovanile rossonero. Nelle prossime settimane, però, potrebbero esserci novità a riguardo.