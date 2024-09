Dobbiamo dimezzare il monte ingaggi: Oaktree chama Ausilio | Due titolari fanno le valigie

Oaktree avverte Ausilio, l’Inter deve abbassare il monte ingaggi dell’organico, i sacrificati saranno due titolari di Inzaghi, partenza prevista la prossima estate

Il fondo americano degli Oaktree è da giugno il nuovo proprietario dell’Inter e il modus operandi societario è cambiato. Negli anni precedenti Beppe Marotta aveva fatto ricorso a giocatori d’esperienza che fossero pronti nell’immediato di dare un contributo importante in campo. Adesso l’obiettivo è quello di mettere sotto contratto under 30 di prospettiva che possano garantire una ricca plusvalenza futura, anche grazie alla capacità di Simone Inzaghi di valorizzarli e inserirli nel migliore dei modi sul terreno di gioco.

Pochi tasselli si sono uniti alla rosa che ha concluso la passata stagione vincendo lo Scudetto e partono come seconde linee e per garantire maggiori soluzioni tattiche all’allenatore, oltre a un turnover più ampio.

Ogni reparto avrà dei ricambi di qualità, con ampi margini di miglioramento. In difesa Buchanan e Bisseck hanno già mostrato dei numeri di alto livello, mentre Palacios è l’ennesima scommessa, con la probabilità che si riveli ancora una volta azzeccata.

In attacco è stato spedito in prestito al Marsiglia ma il diritto di riscatto è ancora nelle mani dell’Inter per Valentin Carboni, talento classe 2005 che ha già debuttato nella Nazionale argentina che ha vinto la Copa America a luglio.

L’Inter deve ridurre il monte ingaggi, la dirigenza deve cedere dei big

In porta è arrivato dal Genoa lo spagnolo Josep Martinez, tra le rivelazioni dell’ultima Serie A con parate di pregevole fattura. Parte come vice di Sommer ma è destinato a diventare il nuovo numero 1 dei nerazzurri.

Questo perché lo svizzero potrebbe lasciare Milano la prossima estate. Discorso analogo per Benjamin Pavard. Sono loro due i sacrificabili in casa Inter per ridurre il monte ingaggi, dato che percepiscono 4 e 5 milioni di euro. Piero Ausilio ha ricevuto questo ordine da parte di Oaktree e sta agendo di conseguenza e con largo anticipo.

Sommer e Pavard, da leader dello spogliatoio a sacrificati di lusso

Sommer e Pavard sono arrivati nell’estate del 2023 dal Bayern Monaco e hanno fornito un contributo importante per la vittoria dello Scudetto al loro primo anno in Italia, con un ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio anche grazie all’esperienza acquisita.

La dirigenza si è, però, già mossa per sostituirli, con un ricambio generazionale che avverrà senza fretta e che dovrà consentire il mantenimento del tasso tecnico elevato che attualmente è presente nel parco giocatori a disposizione di Simone Inzaghi.