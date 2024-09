“Lautaro è meglio di Messi”: finisce un’era | Cambiano le gerarchie in nazionale

Gli anni passano per tutti, tramonta l’era di uno dei calciatori più forti di sempre: non è più Messi il migliore dell’Albiceleste

L’ottima scorsa stagione dell’Inter che è terminata con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana porta inevitabilmente la firma di Lautaro Martinez. Il Toro è stato capocannoniere dei nerazzurri in Serie A ed ha segnato il gol decisivo in finale contro il Napoli nei minuti di recupero.

L’inizio del nuovo anno non ha seguito però la scia positiva del precedente. Non ha ancora trovato il gol nelle prime 3 giornate di campionato disputate, con una di esse saltate per un fastidio muscolare. Al suo posto c’è stata l’ascesa di Marcus Thuram, attuale capocannoniere del campionato che ha dimostrato di essere nella forma migliore della sua carriera.

Tra pochi giorni esordiranno nella nuova campagna di Champions League con il nuovo format. Affronteranno nella prima partita il Manchester City di Pep Guardiola, nella quale cercheranno vendetta per la finale persa nel 2023 e per la quale Inzaghi avrà bisogno dei suoi uomini migliori, tra cui il suo capitano.

Non c’è dubbio che l’argentino ritornerà ai suoi livelli guardando la crescita avuta negli ultimi anni sia in termini di leadership che in fase realizzativa, c’è solo da attendere il suo ritorno che avverrà sicuramente quanto prima, magari nell’ennesima partita decisiva.

Nuova uscita

Tra i calciatori con la valutazione generale più alta nel nuovo gioco targato EA Sports, c’è proprio il bomber dell’Inter. Quando il 20 settembre sarà disponibile per tutti potremo utilizzare Lautaro Martinez 89 nella famosissima modalità di Ultimate Team, uno degli attaccanti più forti del gioco.

Seppur si tratta solamente di un videogame è stato premiato per la straordinaria stagione trascorsa con il club alla quale si aggiunge l’ennesima Copa America vinta dalla sua Argentina insieme al titolo di capocanninere con 5 gol in 6 gare. Con l‘Albiceleste ha un palmarès incredibile: ha collezionato 1x Mondiale, 2x Copa America e 1x Finalissima.

Idolo sorpassato

Nella nuova edizione del videogioco di simulazione calcistica c’è una novità strabiliante: Lionel Messi non sarà più l’argentino con la valutazione più alta del gioco avendo 88 di totale. È la prima volta che accade dal 2008, un dato che fa comprendere la longevità e la forza di uno dei calciatori migliori della storia di questo sport.

Il nerazzurro avrà le seguenti statistiche: Velocità 82,Tiro 88,Passaggio 75,Dribbling 87,Difesa 54,Fisico 85, mentre l’ex Barcellona e Paris Saint-Germain avrà: Velocità 79,Tiro 85,Passaggio 87,Dribbling 92,Difesa 33 e Fisico 64. Sembra incredibile ma è vero, Lautaro Martinez ha sorpassato il suo idolo ed il calciatore insieme a Diego Armando Maradona più amato nella sua terra madre.