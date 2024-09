Altro veterano perso a zero: Ibra non chiude il rinnovo | Addio nel 2025

Si aggiorna la lunga lista degli esperti rossoneri che lasciano a parametro zero: non c’è l’accordo sul rinnovo, addio nella prossima stagione

La nuova stagione del Milan è iniziata nel peggiore dei modi. L’arrivo di Paulo Fonseca e l’ottimo torneo pre campionato disputato negli Stati Uniti contro le migliori squadre del calcio europeo avevano fatto presagire un’annata scoppiettante, ma attualmente il club sta andando nella direzione opposta.

Nelle prime tre giornate di campionato i rossoneri hanno collezionato solamente 2 punti. Pareggio nella prima gara contro il Torino di Vanoli, sconfitta contro il Parma di Pecchia e pareggio contro la Lazio di Baroni, per un totale di 5 gol fatti e 6 subiti.

Una media che non va assolutamente bene per una squadra che punta allo Scudetto, che ad oggi nel giro di un solo mese si è incredibilmente ridimensionata. Troppi errori in fase difensiva, poca costruzione in quella offensiva e all’apparenza uno spogliatoio spaccato.

L’atteggiamento non è dei migliori, soprattutto da parte dei leader della rosa. I singoli non pressano nella maniera giusta e a dovere, dimostrando poco spirito di sacrificio; insomma, si spera che per il Diavolo questa delle Nazionali sia stata una sosta rigenerativa, perchè il mercato da 80 milioni di euro in entrata non è bastato e la rotta va invertita ad ogni costo.

Perdite chiave a zero

In uscita, anche quest’anno il Milan non ha lavorato al meglio. A parte il riscatto di Charles De Ketelaere esercitato dall’Atalanta e la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce per 3.5 milioni di euro, ha ceduto decine di calciatori a titolo gratuito o in prestito.

I tifosi hanno rivendicato questo comportamento da parte della società di proprietà di Gerry Cardinale, notando che sono stati fatti gli stessi errori del passato. Kessiè, Romagnoli, Donnarumma, Calhanoglu, Giroud, tanti veterani che hanno lasciato Milanello senza generare introiti per le casse del club.

Il capitano dice addio

La stessa situazione si sta verificando con Davide Calabria, attuale capitano del Milan. Il terzino italiano non è più un titolare inamovibile per i rossoneri, soprattutto dopo l’acquisto di Emerson Royal in estate per circa 15 milioni di euro, ed il suo rinnovo è attualmente in stand-by perchè la dirigenza vuole valutare a fondo il suo profilo prima di prendere una decisione definitiva.

In estate ci sono state varie proposte, in particolare una dal Galatasaray molto vantaggiosa economicamente che il classe 1996 ha rifiutato per amore della maglia, ma nel caso in cui il club decidesse di non proseguire insieme, Calabria dovrà trovarsi un’altra destinazione a partire dal 30 giugno 2025.