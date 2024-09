Io al Milan mai: l’allenatore mette la parola fine | Rossoneri snobbati così

I rossoneri dovranno rinunciare al sogno di vederlo in panchina, l’allenatore ha altri obiettivi: Milan ignorato

Il Milan di Fonseca è attualmente la squadra flop del campionato. Fa strano leggerlo considerando che ha battuta squadre del calibro del Barcellona, del Real Madrid e del Manchester City durante il torneo pre campionato e che ha spesa 80 milioni di euro sul calciomercato per rinforzare la rosa.

Eppure Paulo Fonseca, il nuovo allenatore designato come post Pioli, sembra già aver perso l’ago della bussola. Nelle prime gare di campionato non è riuscito a portare a casa una vittoria, solamente due pareggi ed una sconfitta: è già crisi.

Nelle partite disputate si sono visti a ripetizione i medesimi errori. Una difesa mal organizzata che ha subita 6 gol simili in 3 partite, tutti da contropiede a causa del posizionamento troppo alto, e uno scarso atteggiamento da parte dei calciatori, soprattutto dei leader. Ci si affida troppo ai singoli, non c’è compattezza tra loro, manca lo spirito di squadra.

Una situazione così anomale che ha portato il portoghese a schierare in panchina Theo Hernandez e Rafael Leao contro la Lazio, che appena entrati hanno creato il secondo gol dei rossoneri e sono stati in disparte durante il cooling break, simbolo di uno spogliatoio tutt’altro che unito.

In bilico

La rotta della stagione del Diavolo va necessariamente invertita. I tifosi a gran voce hanno chiesto l’esonero ma Gerry Cardinale, proprietario del club e la dirigenza composta da Moncada, Furlani e Ibrahimovic, hanno dimostrato pieno appoggio al nuovo arrivato, convinti che riuscirà a ribaltare la situazione.

Attualmente l’ex Lille, Shakhtar Donetsk, Porto, Braga e Roma è in bilico, con Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri riportati come i candidati numeri uno per sostituirlo. Per il primo si confermerebbe una trattativa già iniziata in estate, per il secondo si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Allontanamento dichiarato

L’ex Napoli, Juventus e Chelsea è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parlando del suo futuro, dei suoi obiettivi e delle attuali squadre di Serie A. Ha detto che tra le varie esperienze che vorrebbe fare da allenatore c’è quella di sedersi sulla panchina del Boca alla Bombonera; un vero e proprio sogno per lui, tanto folle quanto difficilmente realizzabile.

In merito alla Serie A, considera sempre l’Inter tra le favorite ma è curioso dell’evoluzione della nuova Juventus di Thiago Motta e del nuovo Napoli di Antonio Conte, mentre è convinto che il Milan di Paulo Fonseca si riprenderà. Alla domanda riguardo lui come possibile sostituto del portoghese sulla panchina rossonera ha chiaramente deviato la risposta, sostenendo che non è il monento di parlarne, che il suo collega va rispettato e che deve esser sereno e lavorare come lui sa fare essendo all’inizio di un nuovo percorso.