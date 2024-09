Esonero immediato, Maurizio Sarri arriva in Serie A | Cambio per puntare allo Scudetto

Nonostante sia in total relax per questo inizio di stagione, il tecnico toscano è pronto a tornare. C’è già la società pronta ad accoglierlo.

L’inizio del campionato di calcio è un po’ come ritornare a scuola, scrutarsi tra i banchi e vedere se ci sono volti nuovi che formano la classe o solo vecchi compagni. Andando a guardare le panchine di Serie A di questa stagione, riscontriamo tanti volti nuovi, alcuni inediti e altri invece piacevoli ritorni. Ad esempio, sarebbe il caso di parlare anche di due grandi assenti Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Il primo, dopo l’esonero dalla Juventus al termine della finale vinta di Coppa Italia contro l’Atalanta, si ritrova senza squadra a godersi il meritato relax. Che sia al mare, in montagna o altrove, starà sicuramente aspettando l’occasione giusta per ritornare a dare il suo contributo in Italia, all’estero o in qualche Nazionale. L’ex allenatore del Napoli, invece, si è ritrovato sollevato dall’incarico della Lazio quasi al termine della stagione lasciando le redini della squadra al collega Igor Tudor.

Con Sarri, sembrava essersi rotto qualcosa nello spogliatoio e nei rapporti con la dirigenza pur non essendoci delle diatribe o delle discussioni, Qualcosa era andato storto e ora il tecnico si ritrova lì senza squadra. Un allenatore con il suo curriculum, però, vanta davvero grandi successi come ad esempio il record di punti con il Napoli in Serie A, la vittoria dello Scudetto con la Juventus, il secondo posto raggiunto alle spalle del Napoli, campione d’Italia, con la Lazio di Claudio Lotito.

Insomma, un allenatore che nonostante sia giunto nel calcio che conta non da giovanissimo, è riuscito ad imporsi e a lasciare la sua impronta, il suo marchio di fabbrica in tutte le squadre in cui ha messo piede.

La panchina che scotta

Ora però sembra che per lui la tintarella possa terminare da un momento all’altro. Se credeva di poter restare ancora in spiaggia a leggere il giornale o a nuotare a destra e manca, molto presto potrebbe lasciare questi comfort e comodità per tornare seduto in panchina. Chiaramente non è nessuna delle squadre che ha già allenato in passato pronte a richiamarlo in corso d’opera.

La Juventus, in cima alla classifica con Thiago Motta, non ha alcuna voglia di privarsi del suo condottiero italo-brasiliano né il Napoli che con Antonio Conte sembra finalmente aver trovato la giusta quadra. La Lazio, con Marco Baroni, sta ingranando sempre di più in Serie A nonostante l’errore di percorso con la sconfitta fuori casa contro l’Udinese ma al momento fila tutto liscio.

Maurizio Sarri torna in Serie A: Milan alla porta

Chi potrebbe quindi affidargli le chiavi della squadra velocemente? Stiamo parlando del Milan di Paulo Fonseca che, dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Parma di Fabio Pecchia, mette a serio rischio la sua panchina. Nonostante Zlatan Ibrahimović lo abbia voluto fortemente come condottiero dei rossoneri, potrebbe presto ricredersi qualora la situazione anche dopo la sosta dovesse continuare ad essere deficitaria.

In quel caso, anziché ipotizzare un ritorno in panchina di Stefano Pioli o dello stesso Massimiliano Allegri, sarebbe più facile pensare che il tecnico toscano possa sedere per la prima volta sulla panchina del Milan e provare a sistemare una situazione a dir poco sorprendente. Per ora, però, c’è ancora fiducia nei confronti di Fonseca che ha l’arduo compito di dimostrare tutto il suo valore schierando la formazione perfetta e dando le giuste dritte ai suoi calciatori.