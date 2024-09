Non vado in Arabia, come Dybala: il Milan blinda il suo top | Altro no di cuore

Il sentimento ha vinto ancora una volta sui soldi del calcio arabo: il top player resta al Milan, stessa scelta di Dybala

Il fenomeno del calcio arabo ed in particolare i suoi club provenienti dalla Saudi Pro League sta prendendo sempre più piede. Ogni sessione di calciomercato i club europei tremano, impauriti di essere assaliti a suon di petrodollari dalle potenze economiche arabe.

Non conta che le trattative si stiano svolgendo da giugno ad agosto o a gennaio, i club sauditi sono sempre pronti a riempire le casse dei nostri club con qualunque cifra, offrendo contratti così faraonici tanto da far tentennare i calciatori già milionari.

Nell’estate del 2023, l’Arabia è stata decisamente la padrona e continuerà ad esserlo se nel corso degli anni le aumentano sempre più la possibilità di tesserare calciatori stranieri. Basti pensare che il loro primo acquisto di rilievo è stato un certo Cristiano Ronaldo, che una volta acquistato ha dato il via libera alla venuta degli altri campioni d’Europa.

A lui si sono aggiunti calciatori del calibro di Benzema, Kante, Neymar, Milinkovic Savic, Brozovic, Sadio Manè e tanti altri. Tutti con stipendi da capogiro, ma non si tratta di un fuoco di paglia così come è stato per la Cina, perchè sono decisi a puntare al Mondiale 2034.

Non tutti cedono

Nonostante vengano offerte cifre pari o superiore al guadagno totale della loro carriera, non tutti decidono di terminare la propria in Europa per il vile denaro. Tra i giocatori che hanno rifiutato, la maggioranza provengono dal campionato di Serie A, preferendo l’amore della propria maglia.

Il rifiuto più recente è stato dato da Paulo Dybala, al quale l’Al-Qadsiah aveva offerto un triennale da 25 milioni di euro annui. Inizialmente sembrava aver ceduto alla proposta, ma è rimasto a Roma per amore della sua gente e di questo sport, dando uno schiaffo nettissimo ad un calcio privo di emozioni.

Resta in Serie A

L’altro calciatore proviene dal Milan. Si tratta di Ismael Bennacer, perno da anni del centrocampo rossonero, in trattativa da settimane con molti club arabi ma per il quale non è mai arrivata l’offerta richiesta dalla dirigenza rossonera, che l’aveva reputato la pedina giusta per far cassa.

A questo si è aggiunta anche la volontà del calciatore, che vorrebbe ritornare ad alti livelli come qualche stagione fa e trascinare il Diavolo a perseguire i suoi obiettivi stagionali, dimostrando ancora una volta, seppur siano casi rari, che non sempre il Dio Denaro comanda.