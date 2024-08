Samardzic sì, ma a una condizione: cash e contropartita | L’Udinese ha scelto il sostituto

I bianconeri potrebbero accettare l’offerta in arrivo, ma per Samardzic si chiede cash e una contropartita.

Mentre manca meno di due settimane alla fine del calciomercato di Serie A, molte squadre sono ancora al lavoro per completare le proprie rose e affrontare la stagione nel miglior modo possibile.

Non solo Inter, Milan Juve e Roma, anche le squadre di media classifica stanno cercando di mettere in piedi un organico capace di essere competitivo e raggiungere traguardi importanti. Tra queste vi è l’Udinese, squadra che ha evitato la retrocessione nell’ultima partita di campionato e che dovrà dimostrare molto di più.

I bianconeri stanno però pensando anche alle cessioni, tra cui quella di un giocatore importante come Samardzic. Il centrocampista è stato ufficializzato dall’Atalanta, e adesso il suo addio potrebbe sbloccare non solo entrate importanti ma anche un colpo a centrocampo.

Il Milan su Samardzic, regalo all’Udinese

La società rossonera è stata senza dubbio una delle più attive durante questa finestra di calciomercato estivo. Il Milan ha infatti portato a termine alcune trattative importantissime per la prossima stagione. Prima su tutte quelle di Alvaro Morata per l’attacco e Pavlovic per il reparto difensivo, ma non è affatto finita.

Nelle scorse ore, infatti, i rossoneri hanno anche chiuso anche per Fofana del Monaco, rinforzando il centrocampo. La dirigenza aveva tentato anche Lazar Samardzic, salvo poi l’inserimento dell’Atalanta. Un giocatore che era stato proposto come contropartita però potrebbe ugualmente viaggiare verso Udine, con i bianconeri che adesso hanno bisogno di un colpo a centrocampo.

La trattativa

Messo ormai in sicurezza l’affare Fofana, Ibrahimovic vorrebbe sfoltire una rosa diventata troppo lunga, magari per un ultimo colpo di mercato per poi chiudere la finestra di trattative. I contatti con l’Udinese sono ancora vivi, mentre Samardzic è già stato messo sotto contratto dall’Atalanta.

In questo senso l’Udinese potrebbe chiedere un colpo molto importante a centrocampo. Stiamo parlando di Adli, non convocato da Fonseca per Milan-Torino e in cerca di una squadra. I rossoneri cercano una plusvalenza, e proprio l’Udinese potrebbe venire in soccorso del diavolo. Il giocatore piaceva anche ai tempi delle trattative per Samardzic, ma adesso i bianconeri hanno necessità di intervenire a centrocampo. La palla passa adesso ad Adli, che dovrà decidere se giocarsi un posto nel nuovo Milan di Fonseca, o accasarsi a Udine.