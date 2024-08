‘Fai la fine di Koopmeiners’: doppia cessione dolorosissima, ma l’Atalanta incassa 100 milioni

Gli orobici stanno per fare cassa: tantissimi soldi in entrata anche se va via un altro gioiellino. Gasp non è così felice.

Se dovessimo dare un termine preciso per identificare il calciomercato italiano in questi giorni di agosto, la parola più giusta sarebbe “telenovela”. Dinanzi a questo termine, che ci fa pensare alle grandi interpretazioni di attrici famose come Grecia Colmenares, in Italia ci sono squadre che procedono di giorno in giorno, di puntata in puntata.

Questo è il caso del Napoli di Antonio Conte, che non riesce ancora ad avere il suo bomber, Romelu Lukaku, fino a quando Victor Osimhen non verrà ceduto. Il bomber nigeriano è conteso tra Paris Saint-Germain e Chelsea.

Lui preferirebbe i parigini, mentre i Blues sembrano essere più avanti nelle trattative. Si risolverà tutto in breve tempo? I tifosi lo sperano, così come il tecnico pugliese dopo tante settimane di tira e molla.

Le telenovelas però riguardano anche squadre del Nord Italia, come ad esempio l’Atalanta. Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, ormai sotto osservazione medica, continua ad allenarsi a parte e non con il gruppo, perché sta aspettando solo ed esclusivamente la cessione: destinazione Juventus.

Koop-Juve: un matrimonio da fare

Gasperini, dinanzi a questo atteggiamento, sicuramente inizia a storcere il naso, anche perché non ama questo modus operandi. In realtà, sappiamo bene che il gioiellino olandese, negli ultimi anni, è stato estremamente prolifico in termini di assist, giocate e anche gol per i bergamaschi.

Ora però sembra che la palla sia nelle mani della dirigenza, che deve trovare un accordo con i bianconeri. Il suo cartellino è valutato 60 milioni di euro, ma ad oggi, la formazione piemontese sembrerebbe non smuoversi dai 45-50 milioni. Nei prossimi giorni scopriremo se lui potrà andar via e disputare il campionato con la Juventus di Thiago Motta.

Tourè sulla scia di Teun

Il tecnico italo-brasiliano saprebbe già dove schierarlo, alle spalle del bomber serbo Dušan Vlahović, per garantire una spinta offensiva e tanti gol che in passato sono mancati. Ad oggi, però, sembrerebbe che non sia solo l’olandese a poter lasciare l’Atalanta.

Infatti, come ben sappiamo, sembra che i bergamaschi possano lasciar partire un altro calciatore per fare cassa, ricavando circa 30-40 milioni in più oltre ai 60 previsti per Koopmeiners. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il Bournemouth in Premier League starebbe dialogando con l’Atalanta per acquistare definitivamente l’attaccante El Bilal Touré.