Manna e Giuntoli tornano a lavorare insieme: pronto lo scambio folle Napoli-Juventus

Napoli e Juventus stanno per organizzare un intrigante scambio di mercato, Manna e Giuntoli hanno riallacciato i contatti

Tra le principali rivali dell’Inter il prossimo campionato vanno considerate la Juventus e il Napoli. I bianconeri hanno affidato la squadra a Thiago Motta che si è meritato la chance dopo aver portato in Champions League il Bologna valorizzando al massimo i giovani dell’organico. Juve che sta rinforzando la rosa con innesti mirati e promettenti che possono fare il salto di qualità grazie al nuovo tecnico.

Discorso analogo per i partenopei che hanno puntato su un allenatore vincente come Antonio Conte che torna così su una panchina di Serie A e in un ambiente caldo che si augura di rifarsi dopo una stagione disastrosa conclusa al decimo posto in classifica.

Movimenti in vista nel reparto offensivo di entrambe le compagini. Il Napoli sta aspettando un’offerta congrua per Victor Osimhen per poi acquistare Romelu Lukaku come sostituto, insieme a una ricca plusvalenza che consentirebbe ulteriori operazioni in entrata in altre zone del campo.

I bianconeri stanno valutando su chi puntare oltre a Dusan Vlahovic e Yildiz, gli unici certi di restare davanti, con Kean e Soulé che hanno già lasciato la Continassa e un’altra punta che è con le valigie in mano.

Napoli e Juventus studiano uno scambio in attacco, tutto a tinte azzurre

Questo è Federico Chiesa che piace molto a Conte. Manna e Giuntoli potrebbero concordare un sorprendente scambio, con Giacomo Raspadori che si trasferirebbe a Torino. Il primo guadagna il doppio, 5 milioni contro 2,5 ma per De Laurentiis non sarebbe un problema garantire un ingaggio congruo all’esterno azzurro visto che sarebbe la cifra che andrebbe a percepire anche Kvaratskhelia nel caso di rinnovo.

Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta Raspadori può giocare sia da prima punta come vice Vlahovic, sia come esterno d’attacco. Chiesa, invece, ha fatto vedere il meglio di sé da esterno sinistro, ruolo occupato da Kvaratskhelia a Napoli, ma in Nazionale ha spesso giocato anche a destra.

Raspadori e Chiesa in cerca di un posto da titolare

Da una parte, la Juventus non ha mai negato che tra Thiago Motta e Chiesa non sia mai scoccata la scintilla a livello di inquadratura calcistica negli schemi dell’allenatore.

Dall’altra, Raspadori continua ad essere un’alternativa anche con Conte sia sulle fasce sia da punta, mentre in bianconero avrebbe più sbocchi per ritagliarsi spazio.