Il PSG scarta Fabian Ruiz: torna per vincere il campionato | I tifosi ancora non ci credono

Il Psg fa fuori Fabian Ruiz nonostante la stagione da top player: i tifosi sono al settimo cielo, con lui vinceranno il campionato

Al Paris Saint Germain di Luis Enrique non sono stati dati i giusti meriti e non è stato analizzato in maniera corretta durante il corso della stagione. La realtà è che l’ex Barcellona ha rivoluzionato lo stile di gioco della squadra francese, creando una squadra capace di vincere di far divertire.

Il fulcro tattico delle sue squadre è sempre stato quello di avere in mano il pallino del gioco e così si è ripetuto in Ligue 1. Giocare sempre a palla a terra, sfruttare le incredibili qualità tecniche e l’intelligenza dei suoi centrocampisti ed imbucare in rete gli attaccanti.

Prevalentemente prediligeva lo scarico del pallone alla punta, così da dare la possibilità all’esterno offensivo di ritrovarsi 1 vs 1 evitando il raddoppio in marcatura dei centrocampisti avversari e dando la possibiità di creare un’azione potenzialmente pericolosa.

La scorsa stagione si è affidata principalmente a Kylian Mbappè, nonostante non giocasse in quel ruolo, ma dalla prossima dovrà farne a meno con la star globale francese che ha recentemente ufficializzata il suo trasferimento al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Risultati raggiunti

La squadra del presidente Nasser Al-Khelaïfi si è ancora una volta dimostrata dominante in patria. Nella stagione 2023/2024 ha conquistata il campionato con 9 punti di vantaggio sull’AS Monaco, la Coup De France per 2-1 contro il Lille e la Supercoppa per 2-0 contro il Tolosa.

Il capitolo più dolente resta comunque la Champions League, da anni inseguita e sfiorata solamente nel 2020 in finale con il Bayern Monaco. Anche in questa stagione il club di Parigi ha fallito, uscendo da favorita in semifinale nella doppia sfida con il Borussia Dortmund, che ha successivamente persa in finale con il Real Madrid.

Sirene inglesi

Tra i giocatori che hanno più spiccato nell’ultima stagione del PSG e hanno confermato le loro prestazioni anche agli Europei con le Nazionali c’è Fabian Ruiz, uno dei migliori giocatori del torneo e vincitore dello stesso in finale contro l’Inghilterra di Southgate.

Proprio il paese dei Tre Leoni potrebbe essere la sua prossima meta, con l’Arsenal interessata e decisa ad alzare il livello totale della rosa e battere finalmente il Manchester City di Pep Guardiola che da anni domina in patria. I Gunners contatteranno il calciatore e i Les Parisiens nei prossimi giorni per avviare la trattativa e faranno di tutto per portare il neo campione d’Europa in Premier League.