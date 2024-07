‘Ti alleni con noi, giochi nel 2025’ | Trattativa chiusa con Berardi: finalmente una big di Serie A

Domenico Berardi resta in Serie A, l’attaccante azzurro lascia il Sassuolo, dopo aver recuperato dall’infortunio potrà lottare per lo Scudetto

Dopo essere stato accostato per più volte a top club italiani, Domenico Berardi ha sempre scelto di restare al Sassuolo dove è diventato una bandiera della squadra. L’ultima stagione è stata drammatica sia per lui che per i neroverdi. L’esterno è stato vittima di due gravi infortuni e non ha potuto dare il proprio contributo per salvare la propria compagine che è così retrocessa.

A inizio marzo si è rotto il tendine d’Achille e il suo rientro avverrà non prima del 2025. Difficilmente però il giocatore deciderà di scendere di categoria e rappresenta una ghiotta occasione di mercato, con la speranza che possa tornare ai livelli che li competono.

Al giro di boa della sua carriera Berardi può vestire una maglia importante e dimostrare il proprio valore dopo aver fatto intravedere un talento sopraffino anche con la Nazionale italiana, in particolar modo agli Europei vinti tre anni fa.

Bestia nera delle grandi di A, spesso autore di reti decisive, il centravanti può rinforzare qualche squadra del massimo campionato e continuare lontano dall’Emilia il recupero dal problema fisico che lo sta tenendo lontano dal campo.

Berardi può lasciare il Sassuolo, rientra nel 2025 ma merita l’acquisto in questa sessione di mercato

Berardi potrebbe trasferirsi alla Juventus o al Napoli. Motta e Conte lo apprezzano molto. Ad oggi non c’è una trattativa ma dopo la prima metà di agosto l’affare potrebbe decollare. I numeri sono dalla parte di Domenico, abituato alla doppia cifra e a un prezioso contributo anche in termini di assist forniti per i compagni.

I bianconeri e i partenopei potrebbero utilizzarlo sia come seconda punta che come esterno offensivo, cercando di sfruttarne a pieno le caratteristiche e la sua propensione ad accentrarsi tentando la conclusione dal limite dell’area.

Perché Berardi può essere un ottimo acquisto sia per la Juve che per il Napoli

La Juventus al momento è certa di confermare solo Dusan Vlahovic in attacco e Berardi potrebbe essere il sostituto ideale del partente Federico Chiesa, nel mirino della Roma.

Conte, dal canto suo, potrebbe sfruttare la fantasia di Berardi valorizzando le fasce insieme al georgiano Kvara. Entrambi con i loro dribbling metterebbero in difficoltà ogni retroguardia. I tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte, certi anche dell’impegno che ha sempre messo in campo.