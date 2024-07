Oaktree interviene e blocca Marotta: 4 colpi di mercato stroncati all’ultimo | Ecco la nuova strategia

Oaktree ha bloccato Marotta, saltano quattro trattative in corso, il nuovo fondo americano dell’Inter chiede giocatori con caratteristiche precise

Il cambio di proprietà in casa Inter è avvenuto all’insegna della continuità. Beppe Marotta è divenuto presidente del club e Simone Inzaghi ha rinnovato con i nerazzurri. Il giusto premio e ruolo per i due artefici della crescita della squadra coincisa con un’annata, la precedente, con una continuità di risultati importante e la vittoria dello Scudetto al termine di un campionato dominato.

Iniziato il ritiro estivo e il mister si è detto molto soddisfatto della campagna acquisti fino a quel momento svolta dal direttore sportivo che ha messo a segno tre colpi di grande livello, che partono come seconde linee ma che in realtà sono dei titolari aggiunti.

L’Inter può arrivare a disputare fino a 70 partite da metà agosto in poi e servirà una rosa ampia, competitiva in ogni zona del campo e con dei ricambi di spessore che possano consentire un turnover che non cali il livello delle prestazioni offerte.

Per questo motivo il mercato, iniziato con sapiente anticipo, non è ancora terminato e saranno ancora effettuati dei ritocchi all’interno di una rosa già molto competitiva e che fa ben sperare in vista della prossima stagione.

Oaktree dice no a quattro nomi per la difesa, l’Inter cerca un giovane da lanciare

Oaktree avrebbe bocciato quattro trattative che erano state intraprese per individuare uno o due rinforzi in difesa. L’infortunio a Buchanan e la possibile cessione di De Vrij implicano delle operazioni in entrata ma i profili non sono ritenuti congrui dal nuovo fondo americano.

Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez rappresentano due occasioni di mercato ma non convincono. Lo spagnolo ha un ingaggio ritenuto troppo elevato per una riserva mentre lo svizzero non dà garanzie. Kiwior difficilmente arriverebbe in prestito e Vasquez è visto come un giocatore non ancora maturo per un top club.

L’Inter cerca un difensore duttile e dal piede mancino

I nerazzurri, stando alle indiscrezioni raccolte, stanno lavorando a un profilo giovane, un colpo alla Bisseck che possa soddisfare tutti. La nuova proprietà non vuole investire più di dieci milioni e cerca un profilo giovane.

Piace Juan Cabal del Verona e gli scaligeri avrebbero aperto al prestito con obbligo di riscatto. Ultime ore per capire se affondare o meno l’operazione, con Inzaghi che dovrà poi cercare di valorizzarlo al meglio.