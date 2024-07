Colpo del Bologna per la Champions | L’ex Inter saluta i compagni e sceglie Italiano: 10 milioni alla firma

I felsinei sono scatenati e non vogliono essere una comparsa in Europa. Pronto a sbarcare in Emilia un campione di Euro 24.

Se dovessimo parlare della grande sorpresa del campionato di calcio appena terminato, dovremmo evidenziare solo ed esclusivamente il grande successo del Bologna dell’ormai ex tecnico Thiago Motta.

I rossoblù, infatti, hanno raggiunto la qualificazione in Champions League, mostrando come i grandi nomi spesso non siano sinonimo di successi assicurati. Giovani talenti, calciatori esperti e tanta voglia di riscatto hanno accomunato l’intera rosa felsinea, che ha straripato la concorrenza e messo un veto rispetto alle inseguitrici.

Ormai, però, i tifosi hanno lasciato da parte l’ex allenatore Thiago Motta, che è approdato alla Juventus di Cristiano Giuntoli per riportare in alto la Vecchia Signora. Il nuovo allenatore del Bologna è Vincenzo Italiano, reduce da anni importanti in Serie A, dapprima con lo Spezia e poi con la Fiorentina.

L’allenatore, per la prima volta nella sua carriera, si ritrova ad allenare una squadra che disputerà la prossima edizione di Champions League. Per lui, che fino al 2018, che ha stimatori al Milan e in Premier League, sembra ormai cosa scontata, la rosa non verrà smantellata.

I punti fermi della squadra

I vari Lewis Ferguson, Riccardo Calafiori, Riccardo Orsolini e Michael Aebischer sembrano essere destinati a continuare il loro percorso in rossoblù in questa nuova annata così importante e ricca di adrenalina.

Pertanto, sembra proprio che Italiano abbia già posto delle richieste per rinforzare la squadra con calciatori che hanno esperienza proprio in Champions League e che conoscono bene la Serie A. Sarebbe il caso di parlare di un ex difensore di Atalanta e Inter e anche del Lipsia che riesce ad essere l’identikit perfetto del calciatore che servirebbe per l’appunto al nuovo tecnico del Bologna.

Gosens attenzionato dal Bologna

Stiamo parlando di Robin Gosens, come riportato da il Corriere di Bologna. Il giocatore, in Italia, soprattutto in terra bergamasca con il tecnico Gian Piero Gasperini, ha dimostrato di essere un ottimo terzino e per il futuro dei rossoblù in Europa sarebbe un ottimo innesto anche dal punto di vista dell’esperienza europea.

Su di lui, però, ci sono anche diverse squadre italiane ed estere che potrebbero bruciare la concorrenza qualora la dirigenza felsinea dovesse arrivare in ritardo. In ogni caso, però, si stanno vagliando ulteriori profili per evitare di ritrovarsi dinanzi a sorprese spiacevoli.