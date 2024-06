Altro colpo alla Calhanoglu: Dopo l’ok di Oaktree Marotta può partire | Altro sgambetto epico alla rivale

Ora Marotta inizia a fare sul serio. Dopo l’ok di Oaktree potrebbe arrivare un altro colpo alla Calhanoglu.

Il campionato di Serie A è finito da poco, ma l’Inter sembra essere già totalmente proiettata verso la prossima stagione. Gli impegni per i neroazzurri nell’annata sportiva 2024-2025 saranno di primo livello e questo richiede quindi un’adeguamento della qualità della rosa.

Musica per le orecchie di Giuseppe Marotta. Il ds dell’Inter è infatti al lavoro per dare a mister Simone Inzaghi la migliore rosa possibile per ripetere l’impresa in campionato e raggiungere tutti gli obbiettivi possibili nelle coppe nazionali ed europee.

Come ormai ci ha abituati, il dirigente dell’Inter potrebbe mettere in campo un’altra magia di mercato che sta facendo già sognare i tifosi neroazzurri. Dopo aver ricevuto l’ok dal nuovo proprietario Oaktree, Marotta sembra voler fare sul serio per mettere a segno un altro colpo alla Calhanoglu.

In arrivo Rabiot dalla Juve?

Se il calciomercato di Serie A si potesse raffigurare come una griglia di partenza di Formula Uno, allora l’Inter figurerebbe senz’altro in pole position. Marotta ha infatti messo a segno già due colpi parecchio importanti. Stiamo parlando di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, in arrivo entrambi a parametro zero, rispettivamente dal Napoli e dal Porto.

Ma il mercato dell’Inter di certo non è finito. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, Marotta sarebbe pronto a mettere a segno un altro colpo alla Calhanoglu, prelevando Rabiot dalla Juve come fece con il centrocampista turco ex-milan.

Rinnovo in bilico

Il centrocampista francese è senza dubbio una delle pochissime note positive della squadra bianconera, dopo una stagione altalenante. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 e, dopo il rinnovo dell’anno scorso, sembra proprio che Rabiot sia deciso a cambiare aria. A breve è previsto un incontro tra Giuntoli e il giocatore – con il suo manager – per l’ultimo tentativo volto ad una permanenza del francese.

Tuttavia, l’arrivo di Thiago Motta potrebbe rappresentare addirittura un ostacolo, vista l’ultima esperienza dei due al Psg. Secondo Sport Mediaset, quindi, non è da escludere un assalto dell’Inter che, con Rabiot, andrebbe ad arricchire un centrocampo già pieno di qualità e quantità. La palla passa ora alla Juve, con Marotta che però resta alla finestra.