Forfait per Acerbi, salta Euro 2024: dovrà operarsi

Francesco Acerbi non farà parte della squadra dell’Italia per Euro 2024 a causa di un persistente problema di pubalgia. Il difensore dell’Inter aveva già saltato alcune partite con il suo club nel tentativo di superare questa fastidiosa condizione, ma i sintomi non sono migliorati. Ora, Acerbi dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico programmato per il prossimo lunedì.

Con la sua assenza dalla competizione continentale, l’obiettivo principale per Acerbi è recuperare completamente per essere pronto per la prossima stagione con l’Inter.

Acerbi out, Spalletti pesca l’alternativa in casa Juventus

Nel frattempo, il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha preallertato Federico Gatti come sostituto di Acerbi per Euro 2024. Gatti, difensore della Juventus, inizialmente non era stato selezionato, ma ha subito dato la sua disponibilità per unirsi alla squadra. Anche Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca non saranno presenti all’inizio del ritiro a Coverciano, poiché hanno ricevuto qualche giorno in più di riposo a causa dei loro impegni con l’Atalanta, che concluderà la stagione il 2 giugno con il recupero della partita contro la Fiorentina.

Questi cambiamenti vedranno ventisette giocatori riunirsi al ritiro di Coverciano domani alle 12.00, pronti per iniziare la preparazione in vista degli Europei. La perdita di Acerbi è significativa, dato il suo contributo alla difesa dell’Inter e alla nazionale, ma la squadra cercherà di andare avanti con le nuove aggiunte e prepararsi al meglio per il torneo.

Euro 2024, tutti i convocati di Luciano Spalletti

Dopo il forfait di Francesco Acerbi a causa della pubalgia, Luciano Spalletti ha dovuto apportare delle modifiche alla lista dei convocati per il raduno dell’Italia in vista di Euro 2024. Federico Gatti della Juventus è stato preallertato per sostituire Acerbi, mentre altri giocatori convocati si preparano a radunarsi a Coverciano. Ecco la lista integrale dei convocati:

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Alex Meret (Napoli)

Ivan Provedel (Lazio)

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori

Alessandro Bastoni (Inter)

Raoul Bellanova (Torino)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Riccardo Calafiori (Bologna)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Matteo Darmian (Inter)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter)

Gianluca Mancini (Roma)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Nicolò Fagioli (Juventus)

Michael Folorunsho (Hellas Verona)

Davide Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Samuele Ricci (Torino)

Attaccanti

Federico Chiesa (Juventus)

Stephan El Shaarawy (Roma)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Giacomo Raspadori (Napoli)

Mateo Retegui (Genoa)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)