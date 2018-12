Wanda Nara, il tweet sul rinnovo di Icardi ha infastidito l’Inter: il motivo

Stando a quanto appreso dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Wanda Nara avrebbe fatto infastidire il club nerazzurro. Il tutto sarebbe nato per il post pubblicato su Twitter un paio di giorni fa: “Sono le 00:30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo”. Parole “eccessivamente” sicure che non hanno fatto piacere a chi, realmente, in dirigenza lavora a questo rinnovo da mesi.

La voglia di prolungare questo matrimonio c’è da parte di entrambe le parti. Ciò che ha dato fastidio all’Inter però, è stato il modo in cui, in un certo senso, Wanda Nara si sia voluta prendere la scena sulla base di un accordo giudicato dai meneghini non negoziabile. Chissà però se l’insediamento di Marotta, possa far arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Wanda Nara, la Gazzetta sicura: con Icardi ancora nessuna bozza di contratto

“Icardi e la moglie non hanno in mano nessuna bozza di contratto. Il che non significa che i colloqui tra le parti siano fermi. Wanda, questo sì, ha una proposta per un rinnovo che tra parte fissa e bonus (non impossibili) porterebbe Icardi a guadagnare sei milioni netti a stagione. L’Inter non ritiene negoziabile questa offerta. Mauro lo sa, la moglie ancor di più e il tweet ha il valore di una carta da giocarsi al tavolo da poker”. Questo è quanto riportato dalla rosea.