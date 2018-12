(TS) Marotta, ecco tutti gli obiettivi per i colpi di mercato futuri

Sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport, si apprendono tutti i nomi scritti sull’agenda dell’ormai neo-AD nerazzurro Marotta. Il noto quotidiano sportivo torinese, ha esordito riportando il parametro preciso su cui l’ex DG della Juventus dovrà basarsi.

“Marotta dovrà scovare altri Icardi, ovvero giocatori in grado di garantire un buon numero di gol alla causa. In tal senso deve fare riflettere il fatto che l’Inter abbia segnato solo 6 reti in Champions e 4 di queste siano a firma del centravanti (le altre due sono quelle di Vecino col Tottenham e di Nainggolan in Olanda con il Psv). Segno di come vada alzata – e di molto – l’asticella per correre pure in Europa, dove il livello è ben più alto rispetto al campionato”.

Insomma, secondo Tuttosport, Marotta dovrà portare in nerazzurri calciatori in grado di far gol, evitando di essere eccessivamente dipendenti dalle reti del capitano. Per fare ciò, bisognerà focalizzarsi attentamente sui profili da seguire.

Marotta, ecco i nomi preferiti per il mercato nerazzurro

Vista la prestazione opaca contro il PSV di molti acquisti dello scorso mercato (in primis Asamoah e Lautaro Martinez), sarà necessario cambiare rotta. Per la prossima estate infatti, si proseguirà innanzitutto cercando qualche altro colpo proveniente dal mercato dei parametri zero. In lizza restano i nomi di Rabiot, Ramsey, Juan Mata e Cesc Fabregas. Tutti profili d’esperienza che potrebbero senza dubbio dare una grossa mano all’Inter. Infine, per regalare a Spalletti qualche giocatore in grado di poter fare gol oltre al solito Icardi, Marotta continua a seguire da vicino i nomi di Sergej Milinkovic-Savic e Federico Chiesa. Insomma, colpi finanziabili dalla grande disponibilità economica del gruppo Suning.