Zhang non molla l’Inter e rilancia, ma una battuta crea scalpore

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/12/2022

Zhang continua a smorzare qualsiasi voce lo vorrebbe lontano dall’Inter e in pratica rilancia confermando la sua posizione di capo saldo al comando. Il presidente dei nerazzurri, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ha in mente un piano preciso per non dover dire addio alla sua poltrona. A livello societario l’obiettivo primario è quello di rifinanziare il debito contratto con il fondo Oaktree. Il bond di 295 milioni di euro con il fondo californiano scadrà a maggio 2024. Zhang vorrebbe allungare i termini della scadenza sicuro di riuscire a rientrare dell’impegno contratto. Il proprietario del club nerazzurro vorrebbe rivedere anche i tassi del debito che attualmente sono del 12%.

Oaktree al momento ha in pegno, come riporta calcioefinanza.it, sia azioni di Grand Tower, società attraverso la quale Suning detiene l’Inter, sia quelle di LionRock, fondo che detiene il 31% dell’Inter. Le possibilità che il piano di Zhang vada a buon fine al momento non appaiono remote. Portare più in là la scadenza di questi debiti potrebbe dare maggior stabilità finanziaria al club. Anche il decreto “salva-sport”( Qualora questa strada non sia percorribile l’alternativa è quella di rifinanziare il debito con un altro fondo. Diventa quindi vitale spostare la data della scadenza del debito più in là possibile.al momento ha in pegno, come riporta calcioefinanza.it, sia azioni di Grand Tower, società attraverso la quale Suning detiene l’Inter, sia quelle di LionRock, fondo che detiene il 31% dell’Inter. Le possibilità che il piano di Zhang vada a buon fine al momento non appaiono remote. Portare più in là la scadenza di questi debiti potrebbe dare maggior stabilità finanziaria al club. Anche il decreto “salva-sport”( qui l’approfondimento) in questo momento da una grande boccata di ossigeno al club.

Intanto sui social si dibatte sulla battuta che ieri il presidente ha fatto durante la cena di Natale della squadra in concomitanza del suo compleanno. Il presidente, in un momento assolutamente goliardico e di festeggiamenti, scherzando ha detto: “All’uscita per favore siete pregati di lasciare tutti 5 euro sul tavolo. Saranno soldi che serviranno a Piero -riferito ad Ausilio- per il mercato invernale”. Se i presenti sono scoppiati in una risata è diverso il tenore dei commenti online.