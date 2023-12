Lazio Inter, probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Sarri

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/12/2023

Lazio Inter si avvicina. Nel big match della sedicesima giornata di Serie A, in programma alle 20:45 all’Olimpico di Roma, Lazio e Inter si sfideranno per conquistare importanti punti in campionato. Dopo il recente successo in Champions League, entrambe le squadre cercano ora di consolidare le proprie posizioni.

L’Inter, reduce dalla qualificazione agli ottavi con un pareggio contro la Real Sociedad, si presenta come capolista in Serie A, con una forma impressionante di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite.

Lazio Inter, le probabili formazioni dei due tecnici

La sfida promette emozioni con Inzaghi e Sarri agli opposti, e con i talenti Lautaro e Immobile a guidare l’attacco delle rispettive squadre. Una vittoria dell’Inter potrebbe portare a un distacco di +4 dalla Juventus, approfittando del pareggio degli juventini contro il Genoa. Dall’altra parte, la Lazio di Sarri cerca di risalire dal decimo posto in classifica. Nonostante la fatica in Champions, hanno garantito il passaggio agli ottavi. Tuttavia, in campionato, la squadra ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 5 partite, trovandosi ora al decimo posto a pari punti con il Monza.

Maurizio Sarri dovrà fare a meno ancora una volta di Romagnoli e Patric in difesa, così come di Isaksen in avanti. Nel suo schieramento, il ritorno di Felipe Anderson è confermato, mentre l’ex giocatore dell’Inter, Vecino, occupa una posizione nel centrocampo. In attacco, il capitano Immobile guiderà l’attacco biancoceleste. Nel frattempo, Simone Inzaghi affida a Bisseck il compito difensivo accanto a Acerbi e Bastoni. Darmian si sposta a centrocampo, occupando la fascia destra. In avanti, Lautaro, dopo essere partito dalla panchina in Champions, torna a formare il duo d’attacco con Thuram.