Inter, stagione e mercato, in due saranno decisivi

di Redazione, pubblicato il: 31/03/2023

(Inter) Il momento dell’Inter corre su due strade parallele. Da una parte il mese di aprile elettrizzante con 9 partite tutte decisive per piazzamento in campionato, Coppa Italia e Champions. Dall’altro lato le fondamenta della squadra per la prossima stagione.

Il fine stagione parte domani. La Fiorentina arriva a San Siro forte di una ritrovata capacità offensiva e con l’entusiasmo di chi ha poco da perdere. I nerazzurri si presenteranno con il nuovo assetto del centrocampo legato all’infortunio di Calhanoglu. Brozovic torna titolare nel momento clou della stagione, sulle sue spalle la responsabilità di far girare la squadra con i tempi e la lucidità necessari.

Calhanoglu ha avuto un rendimento altissimo nei mesi in cui il croato era out, non sono pochi i tifosi e gli addetti ai lavori che manifestano pessimismo sulle possibilità di Brozovic di esprimersi agli stessi livelli. Servirà il leader di centrocampo visto nelle ultime stagioni che lo avevano consacrato nell’olimpo dei migliori giocatori europei in quel ruolo.

Lato mercato cresce invece l’importanza di Onana. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci che vogliono il Chelsea decisamente interessato a portare l’estremo difensore a Londra. Il portiere olandese è arrivato a Milano a parametro zero, la sua cessione per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro permetterebbe una plusvalenza di tutto rilievo e di puntare con decisone su Vicario. Il portiere dell’Empoli sta confermando tutto quanto di buono espresso sul suo conto fin dall’esordio, le sue caratteristiche di età e costanza di rendimento garantirebbero una sostituzione indolore.