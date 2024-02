Inter, rinnovo di Lautaro in stand-by? Ecco come stanno realmente le cose

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/02/2024

Inter, ecco a che punto è il rinnovo di Lautaro. In casa nerazzurra, dopo la vittoria contro la Juventus, si è tornati in maniera concentrata ad allenarsi per preparare la partita contro la Roma in campionato. Proprio per questo Simone Inzaghi sta cercando di valutare tutti i suoi uomini per schierare la miglior formazione possibile e portare a Milano altri tre punti importantissimi nell’ottica della lotta scudetto.

Intanto, uno dei temi caldi è sicuramente quello del rinnovo del capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2026 e, almeno stando alle parole dei diretti protagonisti, l’intenzione sarebbe quella di continuare ancora a lungo in maglia nerazzurra. Ma ancora, benchè ci sia fiducia, non si è arrivati ad una felice conclusione della trattativa.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, ciò che manca per chiudere il tutto è legato ai bonus previsti. La richiesta totale del giocatore si aggira attorno ai 10 milioni di euro, mentre la società è arrivata a 8. La sensazione, ad avviso della testata, è che a 9 si possa chiudere tra parte fissa e bonus. Staremo a vedere se si arriverà ad una felice conclusione, con i tifosi nerazzurri che vogliono assolutamente Lautaro a vita a Milano.