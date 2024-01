Inter, la cinquina di Monza non ha sorpreso Inzaghi, aveva preparato tutto lui

di Redazione, pubblicato il: 15/01/2024

(Inter) L’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Bologna di un mese fa portò con sè diverse polemiche e le solite incertezze sulla tenuta invernale delle squadre di Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport mai eliminazione portò frutti così positivi. “Per tre settimane, ovvero dal match con il Lecce del 23 dicembre, fino a quello dell’altra sera con il Monza, l’Inter non ha avuto impegni extra. Insomma, i nerazzurri hanno potuto lavorare consecutivamente alla Pinetina, programmando un lavoro specifico, sfruttando pure le festività per qualche giorno di riposo. Sostanzialmente è stato fatto un rabbocco di preparazione, caricando nei primi giorni della settimana, per poi rallentare a ridosso della partita”.

La squadra imballata vista con Genoa e Verona si spiega dunque con i carichi di lavoro a cui è seguito un” lavoro di alleggerimento per recuperare brillantezza. Il 5 a 1 di Monza è la logica conseguenza di questo lavoro impostato da Inzaghi per garantire ai suoi giocatori gambe leggere nel momento in cui la stagione nerazzurra arriverà agli impegni più importanti.