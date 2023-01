Inter, Inzaghi vince ma raccoglie giudizi impietosi

di Mario Spolverini, pubblicato il: 20/01/2023

(Inter) Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio a proposito di Simone Inzaghi.

“L’allenatore è fondamentale per una squadra, perché solo lui ti può dare la continuità. Purtroppo c’è un abisso tra Antonio Conte e Simone Inzaghi.” Secondo il giornalista l’attuale tecnico dell’Inter non avrebbe la capacita di tenere i giocatori continuamente sul pezzo come invece aveva dimostrato di saper fare l’ex CT della nazionale. E per quanto riguarda l’Inter non dà alcuna chance di scudetto ai nerazzurri.

Alla fine il suo giudizio sul tecnico interista è impietoso.

“I risultati di Inzaghi sono abbastanza poveri. Un allenatore vincente uno scudetto almeno lo deve portare a casa. Lo scorso anno, in campionato, è stato più il demerito di Inzaghi che il merito del Milan”.