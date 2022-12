di Mario Spolverini, pubblicato il: 14/12/2022

(Inter) “Marcelo ha sentito tirare un po’ il muscolo e allora abbiamo deciso di non usarlo fino alla fine, provando a conservarlo per la finale per il terzo e quarto posto”.

Quando i tifosi interisti hanno sentito il CT croato pronunciare queste parole dopo la sconfitta con l’Argentina gli scongiuri sono partiti a raffica.

Di poco fa la notizia di Sky Sport che gli esami diagnostici non hanno rilevato problemi per il centrocampista nerazzurro. Tutti i controlli hanno dato esito negativo, Brozovic e gli interisti possono tirare un sospiro di sollievo.