Inter, Gosens verso l’addio? L’erede potrebbe arrivare dalla Bundesliga

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 02/07/2023

Inter molto attiva. Il calciomercato nerazzurro si intensifica con nuove trattative e annunci. La lunga negoziazione con l’Al Nassr per Brozovic sembra aver raggiunto una conclusione positiva, e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti sviluppi riguardo a Frattesi, giocatore del Sassuolo in procinto di lasciare il club.

Inoltre, l’Inter ha già ufficializzato l’arrivo di Marcus Thuram a parametro zero, mentre si attende ancora l’ufficialità riguardo a Yann Bisseck. Il difensore classe 2000 si appresta a rafforzare il reparto difensivo guidato dal tecnico Simone Inzaghi.

Inter, Gosens in uscita: due nomi per sostituirlo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta ed Ausilio sono già al lavoro per trovare il sostituto di Gosens. Sebbene Carlos Augusto fosse stato inizialmente individuato come possibile rinforzo per il ruolo, il quotidiano ha svelato un’altra interessante pista. Il piano B dell’Inter si chiama Mitchell Bakker, esterno olandese classe 2000 attualmente al Bayer Leverkusen.

Il giocatore sarebbe la prima alternativa per l’esterno sinistro, ruolo che attualmente ricopre nel Monza, per cui la società brianzola chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L’Inter sta dimostrando un impegno significativo nel mercato estivo, cercando di consolidare la squadra in vista della prossima stagione. I tifosi sono in attesa di ulteriori annunci e sperano che questi movimenti portino ulteriori rinforzi alla squadra nerazzurra.