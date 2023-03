Inter, dall’autogestione al rigorista: Inzaghi oggi parlerà alla squadra

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/03/2023

Inter che sta attraversando un periodo particolare. La sconfitta contro lo Spezia ha lasciate ferite importanti in casa nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi ha tirato 28 volte senza riuscire a trovare il gol se non su calcio di rigore (qui le statistiche del match). Partita costernata da rigori. Il primo, quello di Lautaro calciato male con Lukaku in campo che doveva essere il rigorista.

Poi Dumfries si guadagna il rigore del pareggio che stavolta viene trasformato dal belga e infine il rigore procurato sempre da Dumfries e che ha permesso allo Spezia di affondare l’Inter con il gol di Nzola. Proprio il rigore sarà uno dei temi che affronterà oggi Simone Inzaghi.

Inter, Inzaghi parlerà alla squadra: scelto il rigorista

Come riportato da Tuttosport oggi il tecnico terrà un discorso alla squadra. Dopo l’ormai consueto “pranzo post-sconfitta” tra dirigenza e allenatore, si è presa una decisione definitiva. Basta autogestione sui rigori, il rigorista sarà uno soltanto e quando in campo, li tirerà sempre lui: ovvero Romelu Lukaku.

Dunque imperdonabile l’errore di Lautaro Martinez che dagli 11 metri si è spesso dimostrato incerto, sbagliandone alcuni. Mentre l’ex Chelsea e United in Serie A ha mantenuto una media realizzativa impressionante, 14 rigori segnati su 14. Dunque oggi, tra i tanti temi che affronterà Inzaghi con la squadra ci sarà anche questo.