Inter Stats – Inzaghi domina ma la perde malamente: i dati contro lo Spezia

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/03/2023

Inter Stats – L’Inter non riesce a battere lo Spezia e porta a casa una clamorosa sconfitta che rappresenta pienamente la stagione dei nerazzurri fatta di alti e bassi. I nerazzurri partono bene e ottengono subito un calcio di rigore contro lo Spezia che però Lautaro fallisce. Poi la partita si complica, nerazzurri che tirano tantissime volte ma senza trovare la rete.

Nel secondo tempo, dopo mille occasioni per l’Inter passa in vantaggio lo Spezia con la rete dell’ex Milan Daniel Maldini. Poi la svolta per i nerazzurri, rigore guadagnato da Dumfries che Lukaku trasforma pareggiando i conti. Ma pochi minuti dopo lo stesso Dumfries commette un calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Nzola lo trasforma e lo Spezia batte l’Inter per 2 a 1.

Inter Stats – I nerazzurri dominano ma perdono: i dati

Clamorosa la mole di occasioni e tiri creata dall’Inter senza però riuscire a portare a casa la partita. Infatti come riportato da SofaScore, i dati parlano chiaro. L’Inter ha fatto 28 tiri complessivi di cui 8 soltanto nello specchio della porta. Mentre lo Spezia appena 3 tiri ma 2 in porta. Di fatto i padroni di casa hanno segnato due gol con due tiri mentre i nerazzurri hanno sprecato davvero troppe occasioni.

Anche il possesso palla parla chiaro, l’Inter ha dominato (69% contro il 31% dello Spezia). Addirittura 13 calci d’angolo ad 1 per i nerazzurri. Insomma Inzaghi, sulla carta, ha dominato la gara ma non è riuscito a portare a casa la vittoria. Tutto ciò rende ancor più amara e clamorosa la sconfitta. Ora i nerazzurri devono rialzare la testa altrimenti la stagione si complica.