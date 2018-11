Repubblica | L’Inter cambia “pelle”, pronte le strisce diagonali e non solo

Inter, dal prossimo anno strisce diagonali

Repubblica, nell’edizione odierna, racconta il deciso cambiamento delle prossima divisa dell’Inter (come già raccontato qualche mese fa) : “Nike, ora è al lavoro per la maglia della stagione 2020-2021. Quella per il 2019-2020 è già pronta e

prevede una prevalenza dell’azzurro sul nero e in effetti righe diagonali,ma solo intorno al logo dello sponsor, al centro del petto. Non una cosa enorme, ma l’inizio di un percorso che porterà alle righe

diagonali per l’anno a venire”. Un cambio che gioverà alla popolarità ed alle casse del club: “se lo sponsor tecnico vuole cambiarne qualche connotato è perchè crede in lei e prepara massicci sbarchi sui mercati, come si conviene ai grandissimi club”.

Leggi anche: (ID) Francesco Moriero: “Ronaldo era il calcio, sentiamo nostro lo scudetto

Qualcosa non torna

Nell’articolo di Repubblica della divisa rossa della stagione 2012/2013 si legge che, “l’Inter nel 2012 ebbe una seconda maglia tutta rossa (un’idea di Moratti in omaggio a un partner cinese che però non arrivò mai), le proteste furono furibonde: la maglia non venne mai esibita in campionato, ma fu venduta moltissimo”. Facciamo chiarezza: i nerazzurri hanno avuto, durante la stagione 94/95 una divisa colore rosso, utilizzata soltanto in amichevole, tra Solbiatese Arno ed Inter del 06/04/1995, voluta fortemente da Moratti. La maglia del 2012 venne utilizzata in campionato, in alcune gare di Serie A, ed anche in Europa League. I nerazzurri hanno avuto in precedenza, soprattutto nei primi anni, maglie rosse.

Maglia Inter 1994/1995

Maglia 2012/2013 utilizzata in campionato

Non solo strisce “coraggiose”, è pronta, come vi avevamo già anticipato qui, la divisa celebrativa per i 20 anni di sponsorship tra Nike ed i nerazzurri, sullo stesso stile del Barcellona.

La divisa “mashup” del Barcellona