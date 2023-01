Supercoppa, doppio ballottaggio per Inzaghi: la ultime su Lukaku e Brozovic

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/01/2023

Supercoppa, i nerazzurri si trovano attualmente in Arabia Saudita per preparare il derby di mercoledì sera che vale il primo trofeo del 2023. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dato importanti aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, salvo colpi di scena, dovrebbe ancora fare a meno di Brozovic e Lukaku. Per i due, ancora non al meglio della condizione, verrà presa una decisione entro le prossime ore. Stando al quotidiano dovrebbero partire dalla panchina per poi esseee utilizzati a partita in corso.

Supercoppa, Darmian e Acerbi favoriti su Dumfries e De Vrij

Per il resto solito 3-5-2 in campo con Skriniar, Acerbi favorito su De Vrij e Bastoni davanti ad Onana. Sulla fascia destra ballottaggio tra Darmian e Dumfries con l’italiano favorito mentre sulla corsia opposta confermato Dimarco.

In cabina di regia toccherà nuovamente a Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez.