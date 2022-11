Musah Inter, il talento esce allo scoperto. Parole chiare

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/11/2022

Musah è uno dei nomi accostati con più insistenza nelle ultime settimane all’Inter. Centrocampista, in uscita dal Valencia, conosce bene l’Italia. Musah infatti è cresciuto in Veneto, e in questi giorni sta disputando con la Nazionale degli Usa il Mondiale in Qatar. Un talento che potrebbe arrivare già a gennaio: un 19enne tutto muscoli e sprint.

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Musah. “Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero”, le parole sull’accostamento ai nerazzurri.

“Nella vita non si può mai sapere cosa succede. Certo che mi piacerebbe un giorno tornare da protagonista”, il proposito di Musah, incalzato su una possibile avventura nel calcio italiano.