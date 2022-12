Mercato Inter, è caccia al portiere: tre nomi in lizza (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 21/12/2022

Mercato Inter, Handanovic è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero a caccia di un nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola gli uomini di mercato nerazzurri starebbero monitorando il mercato dei parametri zero. I nomi in lizza per il ruolo di vice Onana sarebbero principalmente tre.

Mercato Inter, Sommer verso il Bayern: occhio a Neto

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Sommer del Borussia M’Gladbach ma bisognerà fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco. I bavaresi sarebbero alla ricerca di un sostituto di Neur, ai box fino a fine stagione, e starebbero puntando sullo svizzero.

Valutato anche Augustin Rossi del Boca Juniors ma io classe ‘95 avrebbe già raggiunto un pre accordo con i brasiliani del Flamengo. Occhi puntati soprattutto su Neto, ex Fiorentina e Juventus attualmente in forza al Bornemouth.