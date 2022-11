Mercato Inter, asse caldo con il Valencia: due giocatori nel mirino (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 17/11/2022

Mercato Inter, nerazzurri a caccia di rinforzi giovani e di qualità per completare La Rosa. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport le attenzionu di Marotta, Baccin e Ausilio sarebbero rivolte in Spagna, specialmente in casa Valencia.

Oltre all’esterno Jesus Vazquez, individuato come il sostituto ideale del probabile partente Robin Gosens, i nerazzurri messo nel mirino anche Yunus Musah, duttile centrocampista di corsa e qualità. Il 19enne statunitense si sta mettendo in luce nelle ultime stagioni attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre in giro per l’Europa.

Mercato Inter, Musah obiettivo concreto ma occhio alla concorrenza

Il centrocampista avrà la grande occasione di mettersi ulteriormente in mostra con la maglia degli Stati Uniti nel mondiale in Qatar. Il suo contratto è in scadenza con il Valencia nel 2026 e il suo valore attuale sarebbe di 20 milioni di euro. I nerazzurri sarebbero già al lavoro per anticipare la concorrenza e tentare di strappare un accordo con il club spagnolo prima che il suo prezzo aumenti ulteriormente.

Il giocatore, nato a New York ma cresciuto in Italia a Castelfranco Veneto, avrebbe già dato il suo gradimento alla destinazione nerazzurra. Ancora da capire se i nerazzurri proveranno l’assalto già a gennaio oppure rimandare in estate.