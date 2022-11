Mercato Inter, a gennaio una staffetta in attacco: spunta il piano

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/11/2022

Mercato Inter, la staffetta in attacco è possibile. Da Correa a Thuram: intrecci nerazzurri. Cosa succederà a gennaio? Il Tucu non è più inamovibile nei pensieri della società; il francese, in scadenza, piace eccome.

Sono giorni complicati per Correa: l’argentino ha dovuto salutare il Mondiale prima ancora che iniziasse. Un guaio fisico che ha certificato l’inizio di stagione opaco dell’ex Lazio. Proprio Correa potrebbe ora far posto a Thuram.

Mercato Inter, come arrivare a Thuram

Ma come arrivare all’attaccante francese? All’Inter servono soldi. Detto di Correa (su cui però ancora non sono presenti offerte), l’altro nome è quello di Gosens che, invece, ha mercato specie in Germania. Da La Gazzetta dello Sport gli ultimi aggiornamenti.

“Le porte del mercato sono aperte come mai, soprattutto ora che i nerazzurri stanno pensano di anticipare un investimento sull’attacco, che tra qualche mese potrebbe essere perfino necessario: i segnali di fumo a Marcus Thuram vanno letti proprio in questa ottica. Il dossier sulle possibili uscite del tedesco e dell’argentino sono, quindi, sul tavolo dei dirigenti nerazzurri, sia dell’a.d. Beppe Marotta che governa questa pausa da Milano, sia dell’a.d. Piero Ausilio, in aggiornamento professionale in Qatar. Ieri ha visto la partita di Dumfries e presto dovrebbe incontrare gli agenti di Thuram”.