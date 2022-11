Mercato Inter, a gennaio affondo per un centrocampista. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 26/11/2022

Mercato Inter, stando alla Gazzetta dello Sport a gennaio i nerazzurri potrebbero tentare l’affondo per un giovane centrocampista. Si tratta di Yunus Musah, giovane talento del Valencia che si sta mettendo in mostra nel Mondiale del Qatar con la maglia degli Stati Uniti. I nerazzurri sono intenzionati a fare sul serio già in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, ma bisognerà lavorare su più fronti.

In primis c’è l’ostacolo legato alla formula. L’Inter, stando alla rosea, vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Gli spagnoli, dal canto loro, hanno necessità di incassare nell’immediato. Tuttavia non finisce qui. Ci sono altre questioni da affrontare per far sì che il colpo possa essere realizzato.

Mercato Inter, già individuato il giocatore che potrebbe fare spazio a Musah

Numericamente lo spazio verrebbe trovato con l’addio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista è prossimo alla scadenza, e al momento non ci sarebbero margini per pensare ad un rinnovo contrattuale. Tuttavia non basterà questo. Sarà infatti necessario reperire le risorse economiche per finanziare il colpo.

Ciò che è certo è che il giovane talento piace eccome. “Musah ha stregato Inzaghi e lo staff nerazzurro: muscoli, qualità e tempi di inserimento. Un mini Barella di 19 anni, con la voglia di spaccare il mondo”, conclude il quotidiano nella sua edizione odierna.”