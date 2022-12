Inter, una piacevole sorpresa verso il Napoli (ma anche un allarme)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 28/12/2022

Inter, la partita col Napoli si avvicina. Il 4 gennaio a San Siro sarà già uno snodo cruciale per lo Scudetto. Vincere darebbe ai nerazzurri la spinta giusta per tentare la rimonta. Un altro risultato, specie la sconfitta, relegherebbe a miracolo qualsiasi velleità. Ecco perché arrivare coi partenopei al top è la mission di Inzaghi e di una squadra che non dovrà lasciare nulla d’intentato.

Intanto, arrivano aggiornamenti sullo stato dei lavori in casa nerazzurra. Fra chi ha anticipato il rientro dal Mondiale e chi, invece, si è fermato pericolosamente.

Inter, verso il Napoli con una notizia positiva e una che mette allarme. I dettagli

Marcelo Brozovic è rientrato a Milano. Reduce dal Mondiale e il terzo posto con la sua Croazia, il regista nerazzurro è tornato pienamente nel pianeta Inter. Tanta voglia di ricominciare, a tal punto da anticipare di qualche giorno la ripresa degli allenamenti e dare così un segnale sulle sue enormi motivazioni.

La brutta notizia è arrivata da De Vrij: l’olandese si è fermato e salterà l’amichevole col Sassuolo. Una botta alla caviglia in allenamento ha messo ko l’ex Lazio. Ora, spiega La Gazzetta dello Sport, è da verificare in vista del Napoli. Sarebbe un problema in più per Inzaghi. Nel caso pronto Acerbi.