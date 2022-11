Inter, nuova idea per la fascia sinistra. Inzaghi convinto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/11/2022

Inter, nome nuovo per la fascia sinistra. Ruolo particolarmente chiacchierato già in vista di gennaio, complice la posizione in bilico di Gosens, abbraccia ora una nuova candidatura.

E’ La Gazzetta dello Sport a dedicare oggi un ampio approfondimento a Adrien Truffert, francese che ha sfiorato la convocazione per il Qatar con la Nazionale di Deschamps, che negli scorsi mesi lo ha già convocati nei Blues. Gioca nel Rennes e, spiega la fonte, avrebbe convinto Inzaghi: 21 anni, talentuoso, costa 15 milioni.

Inter, la nuova idea per il mercato. La ricostruzione

“Programmato come terzino, ha fatto anche l’esterno alto: per lo staff nerazzurro ha quindi le caratteristiche adatte per calzare dentro al 3-5-2 di Inzaghi”, la descrizione su Truffert.

La valutazione è però alta. E per gennaio servirebbe un incastro non banale. “Verrebbe proposta una formula per averlo subito e pagarlo a luglio, un prestito con riscatto a certe condizioni”, si legge sulle pagine del quotidiano milanese.