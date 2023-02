Inter, l’editto e il nuovo capitano. Col Milan cambia tutto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 02/02/2023

Inter, la promozione di un top player nerazzurro. La vicenda Skriniar ha inevitabilmente ribaltato le gerarchie sulla fascia da capitano: lo slovacco, prima del roboante stop alle trattative per il prolungamento del contratto, era diventato l’erede in campo di Handanovic. Una fascia immediatamente contestata quando il vaso relativo al passaggio a giugno al Psg è traboccato clamorosamente.

Contro il Milan, nel derby in programma domenica sera, ci sarà un Lautaro responsabilizzato. Sarà lui, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, il capitano dell’Inter.

Inter, il nuovo capitano. Nel derby riflettori puntati su un calciatore su tutti

“Con l’editto che ha tolto la fascia a Skriniar e con Brozo che al massimo tornerà per sedersi in panchina, Lautaro giocherà per la prima volta un Superclasico milanese con la fascia al braccio: è l’onore più grande, ma pure un’altissima responsabilità”, rimarca il giornale.

Anche i numeri sorridono al Toro che, quando vede Milan, si scatena. Sei reti fin qui ai cugini, considerando tutti i tornei. Meazza (12 reti) è il recordman nerazzurro di gol nei derby contro i rossoneri.