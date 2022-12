Inter, Inzaghi chiaro: per l’estate chiesto di chiudere una trattativa

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/12/2022

Inter, nonostante l’imminenza della sessione invernale di calciomercato la dirigenza nerazzurra è già a lavoro per l’estate. Le riflessioni riguarderanno diversi settori del campo, e tra questi spicca senza dubbio la difesa. Il reparto arretrato infatti potrebbe essere oggetto di una sorta di restyling. Diversi sono infatti i nomi in bilico. Danilo D’Ambrosio andrà in scadenza, e non ci sono ad oggi certezze sull’eventuale rinnovo. Stesso discorso per Stefan De Vrij.

Tra i nomi su cui aleggia incertezza c’è anche quello di Francesco Acerbi. Il centrale ex Lazio è arrivato a Milano con la formula del prestito, ragione per la quale a giugno sarà necessario sedersi ad un tavolo con Claudio Lotito per definire la questione. Il punto di partenza sarà la volontà dei nerazzurri. Se si decidesse di tenere il giocatore allora avrà senso parlare con il numero uno biancoceleste, altrimenti no.

Inter, Inzaghi chiaro sul destino Acerbi: Il punto

Acerbi è arrivato in nerazzurro tra mille dubbi, soprattutto della tifoseria. Pesava senza dubbio quel sorriso a margine del gol realizzato dal Milan contro la Lazio, dopo che il difensore aveva commesso un grave errore. Tuttavia il giocatore ha saputo rispondere a suon di ottime prestazioni con la maglia dell’Inter, il che ha cambiato ogni scenario. Stando alla redazione di Tuttosport Inzaghi non avrebbe dubbi: in estate i nerazzurri dovranno confermare il centrale, diventato ormai un titolare.

Non c’è però l’intenzione di pagare i 4 milioni di euro richiesti da Lotito. A favore di Marotta potrebbe giocare la situazione ambientale. A Roma la presenza di Acerbi non è più gradita, vista la frattura insanabile con i tifosi. Per questa ragione il presidente dovrà necessariamente abbassare le sue pretese, vista la necessitò di vendere.